La historia de Laura, la novia con capa y redecilla que cautivó desde Mallorca

Cuando se trata de diseñar un vestido de novia a medida, el proceso puede resultar algo pesado si la protagonista del gran día no sabe aquello que busca. Para preparar el look con el que subir al altar es importante marcar unas reglas básicas y eso es precisamente lo que hizo Laura. La novia más viral del momento ha captado todas las miradas (dentro y fuera de la red) gracias a un estilismo minimalista, con capa y redecilla, que ha dado la vuelta al mundo. “Quería líneas sencillas con un toque potente. Me definiría como clásica pero, después del proceso, también diría que me gusta salirme de lo común. No sabía exactamente cómo iba a ser mi vestido, pero tenía muy claro lo que no quería. Ni encajes, ni bordados, ni transparencias, ni pedrería y tampoco ir velada”, nos cuenta.

Una capa con protagonismo

Lejos de la silueta fluida cada vez más habitual en las tendencias nupciales, Laura contaba con su propia visión, más rígida, con líneas rectas y realizada en crepé. Para su gran día buscaba un diseño cómodo, en el que no hubiera cola, para evitar las molestias derivadas de este accesorio. “Me surgió la idea de la capa, para poder llevar cola en la iglesia y luego quitármela para la fiesta. Al inicio tenía la idea de una capa más fluida, no obstante, cuando fui a ver a Ze García, fue él quien rompió mis esquemas y el que dio en el clavo. Recuerdo que me dijo: “no vas a ser una novia con capa, vas a ser la novia con capa”. Y así fue”, recuerda.

Con el objetivo de dar todo el protagonismo a la capa, el diseñador Ze García dio peso a esta zona y evitó así que se volara con los fuertes vientos. El proceso nos lo explica la propia Laura: “Jose es un diseñador increíble. Ya me había vestido como invitada para alguna boda y mi feeling con él es absoluto. Diseñamos juntos, nos sentimos comodísimos en todo momento y creó, sin duda, el vestido de mis sueños. Desde el primer momento vimos que lo que más me favorecía era el escote halter y la parte de abajo del vestido la tenía muy clara. Quería algo recto, abotonado de arriba abajo por detrás. Tuve algo más de duda con la espalda y al final, para mí, fue una apuesta arriesgada pero ganadora”. Esa espalda, descubierta con motivos geométricos, la pudo lucir al retirarse la capa en el banquete.

Detalles que importan

De esa buena sintonía entre el diseñador y la novia nació también otro elemento que ha recibido el aplauso de los expertos: un tocado original y de inspiración retro. “Jose pidió la redecilla para ponerla a modo de tocado, colocada de una forma sencilla y fue en una de las últimas pruebas donde la probamos con el vestido. Recuerdo salir del probador, mirarme al espejo e impresionarme a mí misma”, confiesa nuestra protagonista. Además de un maquillaje sencillo y un peinado pulido muy acertado (un moño bajo que realizó su madre, peluquera de profesión), Laura acompañó su look con un ramo de flores granate, moderno y de aires silvestres. Tampoco pasaron desapercibidas sus elegantes y sutiles joyas y unas sandalias doradas con plataforma.

Enlace en Mallorca

El éxito de la boda de Laura y Jaime no reside únicamente en el look de la novia, también en la atención que la pareja prestó a cada rincón de su gran día y a la espectacularidad de su decoración. Para lograr dejar a todos boquiabiertos, los novios decidieron contar con el trabajo de La Puta Suegra, una empresa de organización de bodas y eventos, más allá de nuestras fronteras, con una dilatada experiencia en sorprender. Su boda tuvo lugar el 9 de octubre en Mallorca y siendo de fuera de la isla, el reto de acertar fue aún mayor.

“En relación con el espacio, nos apoyamos mucho en la ayuda de La Puta Suegra. Teniendo en cuenta que vivimos en Andorra, encontrar un sitio en Mallorca que se adaptara a nuestras necesidades, no era tarea fácil. Hicimos un viaje a Mallorca con los organizadores Aurora y Josep (nuestros ángeles de la guarda, sin duda) y nos recorrimos varios lugares para decidir con cuál nos quedábamos. La iglesia fue un flechazo absoluto, fue la primera y la única. Cuando doble la esquina y me encontré con ella, no tuve duda, se me puso la piel de gallina y le dije a Jaime, ‘esta es nuestra iglesia’”, revela.

La celebración tuvo lugar en la impresionante Finca Biniagual y el resultado no pudo gustar más a los asistentes. “Entre viajes y reuniones con los organizadores, la mayoría por videollamada, organizamos todo lo que iba a ocurrir ese día, excepto alguna sorpresa que se dejaron en el tintero para sorprender a los novios y eso es lo más. Lo que más nos gustó, sin duda, es que llegamos a nuestra boda y éramos como unos invitados más. No parábamos de alucinar, primero con la decoración, que fue de otro planeta y luego con todo lo que iba ocurriendo...realmente fue el mejor día de nuestra vida”, indica Laura.

Decoración silvestre

Después de 12 años de amor, Jaime y Laura se conocen a la perfección y tenían claros sus gustos en lo relativo a la decoración de su gran día. A pesar de tomar varias decisiones con respecto a cada uno de esos detalles, cuando llegó su boda no recordaban qué habían escogido, por lo que todo fue una sorpresa para ellos. “Me acuerdo que vino Aurora y me dijo que fuéramos a ver la zona de la 'discoteca' antes de que hicieran pasar a todos los invitados. Nos cogimos de la mano y la seguimos (recorriendo los preciosos jardines hasta llegar a esa zona de la finca). Recuerdo ir llegando y ya empezamos a ver luces, como si nos estuviéramos dirigiendo a un festival de música. En ese momento ya habíamos comentando los dos: “hala, que fuerte, parece un festival...” Y ya cuando llegamos al pasillo que nos adentraba en la zona, recuerdo mirarnos, apretarnos las manos y que Jaime me dijo: ‘Madre mía, la que han liado’”, rememora la pareja.

Así fue cómo rincones mágicos, decorados con elementos naturales, se convirtieron en el centro de todas las miradas en su gran día. Centros de flores, ramos y elementos decorativos de inspiración rústica componen la propuesta ‘deco’ de su enlace de ensueño. Con el buen sabor de boca que deja una boda preciosa, Laura solo puede aconsejar a las parejas que hagan todo aquello que realmente les apetezca en cada momento, lejos de compromisos y ataduras. Cuidar del proceso es el primer paso para que todo salga tal y como sus protagonistas han soñado. “Nos dan mucha envidia, porque ojalá fuéramos nosotros ‘unos novios que se casan próximamente’”, concluye.

