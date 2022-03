Vuelve la pasarela que adelanta todas las tendencias nupciales

Bajo el lema The new beginning, toda una declaración de intenciones después de una larga temporada muy difícil para el mundo nupcial, Barcelona Bridal Fashion Week reunirá de nuevo a las marcas de diseños de novia más influyentes de la industria en una noche de gala muy especial. Todas las tendencias que necesitas conocer, tanto si buscas un vestido de cuento de hadas, como si prefieres propuestas alejadas de lo habitual, o incluso decantarte por alternativas de chaqueta y pantalón, se colarán en las colecciones de esta nueva edición. Firmas como Jesús Peiro, Yolancris, Pronovias o Sophie et Voilà subirán a la pasarela el próximo 14 de octubre para impulsar de nuevo el sector.

La veintena de marcas que formarán parte de esta cita con la moda desvelarán sus propuestas en la conocida Font Màgica de Montjuïc, un escenario emblemático perfecto para la ocasión. Como novedad, algunas influencers se sumarán a las modelos profesionales que veremos sobre la pasarela, así que habrá que permanecer atentas para descubir las sorpresas preparadas en esta edición de reencuentro. Además, la gala será presentada por Renata Zanchi y Javier de Miguel.

Aparte de ser un punto de encuentro para volver a relanzar la industria nupcial, esta edición también tendrá un fin solidario. Como explican desde la organización, Barcelona Bridal Fashion Week se unirá a la campaña Stop Child Marriage de la ONG Save the Children, una iniciativa que lucha contra el matrimonio infantil. Además de las firmas que participan en BBFW GALA 2021, cualquier persona puede hacer una donación para apoyar este proyecto desde la web de Barcelona Bridal Fashion Week. ¡Conéctate a barcelonabridalweek.com y no te pierdas ningún detalle! Además, podrás seguir la cobertura a través de sus hashtags #bbfwgala2021, #BarcelonaBridalFashionWeek, #BBFW y el perfil oficial de sus redes sociales @barcelonabridalfashionweek_

La directora de esta pasarela nupcial, Estermaria Laruccia, se ha referido a este evento como "un homenaje a la industria, un reencuentro entre profesionales y amigos, y una ocasión para volver a encender los focos sobre la moda bridal para dar visibilidad internacional a las marcas". En definitiva, una cita muy significativa que devuelve el optimismo a la industria y que se espera con gran expectación.