Teresa Helbig: 'Las novias en 2022 tendrán una personalidad arrolladora y muy rock & roll'

El pasado 17 de septiembre Teresa Helbig subía a la pasarela madrileña su colección Once upon a time in Los Angeles, para la temporada primavera/verano 2022, una compilación de pasado y presente y todo un homenaje a los orígenes y las musas de la diseñadora. La firma celebraba su 25 aniversario con la mejor de las perspectivas y con sus propuestas desfilando como acostumbraban, tras el lapsus de tiempo que esta casa tomó, motivado por la pandemia. “Es una colección que, como todas las anteriores, reivindica la artesanía y el savoir faire de nuestras petites mains, pero con la innovación como punta de lanza: hemos querido crear un universo de contrastes y dualidad”, contaba la diseñadora a ¡HOLA!. Y entre esas creaciones, para la mujer más atrevida y sofisticada, hay espacio para vestidos de novia, algunos literales y otros camuflados, que harán las delicias de quienes huyen del clásico look princesa.

Repleta de detalles

En la colección, con puro sello Helbig en cada una de las piezas, no faltan los detalles en dorado, combinaciones de tejidos muy especiales y técnicas nunca antes empleadas por esta casa, que siempre apuesta por innovar en sus creaciones. Con un discurso vinculado a la atemporalidad y al diseño de prendas-joya, las premisas de la firma casan a la perfección con las claves imprescindibles para toda novia y en ello reside el secreto del éxito de la aclamada diseñadora.

“Vestir a una novia es un acto de amor por las dos partes, es un enamoramiento. Contamos con la suerte de que realmente nuestras novias son muy rock & roll. Vienen a buscar algo personal, con rollo, atemporal, que se recuerde toda la vida. No más de lo mismo y que pasen desapercibidas, sino todo lo contrario”, explicaba Teresa sobre la #HelbigGang (el conjunto de novias que se han casado con una de sus propuestas) en una entrevista concedida a ¡HOLA! En plena Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Artesanía y feminidad

Fue precisamente el look número 31, que cerraba el desfile, el que puso la nota más nupcial en su presentación. Una propuesta poco convencional, rompedora y glamurosa, que la diseñadora quiso acompañar con una diadema con velo incorporado. “Es un look que representa la quintaesencia de la #Helbigbride: una personalidad arrolladora, sofisticada, y con un punto sutilmente gamberro”, nos explica la propia Teresa Helbig. El diseño, romántico y preciosista, presenta una silueta algo evasé y está realizado sobre una base de tul de algodón y mediante superposición de capas en la falda.

Confiesa Teresa que decidieron incorporar el cuello a la caja porque fascina a todo el equipo: “y en esta ocasión le hemos querido dar el toque rock & roll con un falso escote en V, transparente en la zona central”. En esta propuesta no faltan, tampoco los característicos bordados de la casa realizados con lentejuelas, canutillos y cristales, que de forma elegante, como ella misma nos cuenta, van creando motivos geométricos que incrementan su tamaño. "Un segundo bordado de franjas enmarca los límites del vestido”, puntualiza.

Novias modernas

Esos mil y un detalles están presentes en cada una de sus creaciones y dedicados a sus musas, claramente definidas por la firma. Mangas largas, hombros elevados, escote cuadrado y silueta recta son las claves de uno de esos diseños de la casa que podría protagonizar más de un enlace junto al mar. Aclamado en las redes sociales, la firma le ha puesto nombre y ha detallado su inspiración en ellas: “Musa Ava: Amante de las islas, iría descalza a todas horas. Siempre lleva una cámara analógica en el bolso. El hotel Splendido Mare en Portofino es su lugar en el mundo. Si te propone plan, probablemente involucre teatro y una buena cena a posteriori”.

En sintonía con ‘Ava’ está ‘Meryl’, un diseño que recoge los aires silvestres que son tendencia y los une al romanticismo que impera en las propuestas de moda nupcial. “Musa Meryl: Anhela la tranquilidad del campo y tiene un huerto urbano en su terraza, pero es más de ciudad que el asfalto. Sigue su recetario al pie de la letra y tiene pasión por la cocina macrobiótica. Su película de cabecera es Julie&Julia y no bebe si no es estrictamente necesario”, explica la casa en sus redes sociales. ¿El resultado? Un vestido inesperado, original y con un sinfín de vidas tras el gran día, pensado para mujeres todoterreno.

Versátiles, modernos y sofisticados, los vestidos de novia de Teresa Helbig son una apuesta segura y 'rockera' para esas prometidas que no quieren caer en convencionalismos. La firma, siempre fiel a sus principios, celebra 25 años haciendo soñar a mujeres más allá de los días de sus bodas. Todo ello lo consigue gracias a una filosofía que es clave en su éxito y que ella misma revelaba a ¡HOLA!: “En Teresa Helbig cada cosa que ocurre, para nosotras, es un sueño. Realmente vestir y empoderar a las mujeres es nuestra forma de pensar y nuestra manera de vivir”. Una suerte para todas aquellas que escogen a esta firma en sus momentos más señalados.