El desfile de Teresa Helbig

El segundo día de desfiles en la 74ª edición de Fashion Week Madrid ha terminado con uno de los momentos más esperados, el retorno a la pasarela madrileña de Teresa Helbig. Una significativa presentación con la que además ha celebrado su 25 aniversario y que ha querido compartir con ¡HOLA! en sus propias palabras para, además, desvelarnos los secretos de su colección para Primavera/Verano 2022, Once Upon in Los Angeles.

Retornas a la pasarela Fashion Week Madrid, ¿qué motivó tu ausencia en la última edición?

Los meses de pandemia nos han invitado a hacer un ejercicio de introspección como el que nunca habíamos podido hacer. No han sido meses de parón, al contrario, tras el bloqueo, fruto de la incertidumbre, decidimos lanzarnos a la piscina e iniciar proyectos que, por falta de tiempo, nunca tuvimos la oportunidad de emprender. Creamos PETITE HELBIG, nuestra nueva marca de ediciones limitadas para niñas de 4 a 12 años; nos llegó la propuesta de Mó para colaborar en una colección de gafas, así como otros horizontes que estamos abriendo… Lo más sabio para todos fue priorizar, y volver esta vez con más fuerza que nunca, en el marco de nuestro 25 aniversario.

¿Qué momentos y logros destacarías de este cuarto de siglo?

Nos sentimos muy agradecidos y orgullosos por todo lo que hemos logrado a lo largo de nuestra trayectoria, desde luego. Pero lo más destacable es que seguimos como el primer día, con el mismo objetivo de trabajar por y para la mujer, para favorecerla y empoderarla. Crear un vestido es, en parte, un ejercicio de humildad, de poner a la mujer y sus deseos por delante, entendiendo su visión; y tras 25 años, tenemos el privilegio de seguir haciéndolo y celebrarlo con una colección que nos entusiasma.

Este festejo se engloba bajo el título de Once Upon in Los Angeles. ¿Por qué este título?

Esta colección es un homenaje a mis musas de la gran pantalla, de ayer y hoy, que me han inspirado y siguen haciéndolo después de 25 años. El escenario es Los Ángeles, los 70s, ese glamour descarado tan hollywoodiense… Soy una apasionada del cine, por lo que la idea llegó de manera muy genuina. El título es también un guiño a mis inicios: nuestra primerísima colección se llamaba Once Upon a Time in Capri. Me pareció redondo para cerrar el círculo de este primer cuarto de década.

¿Qué tendencias veremos en esta colección aniversario?

Nuestro discurso siempre ha sido el de la atemporalidad, el de crear prendas-joya que pasen de generación en generación. Si tuviese que decir una tendencia quizá te diría los colores vivísimos y la chaqueta bomber que, sin duda, cumplen con creces nuestro leitmotiv: Una mujer Helbig nunca pasa desapercibida.

Si tuvieras que destacar un look por su significado, ¿cuál sería?

Yo estoy entusiasmada particularmente con una falda de ante morada con piezas de pitón superpuestas, combinada con una blusa color mostaza tremendamente favorecedora. A nivel técnico, estoy fascinada con los relieves y detalles en cuero que hemos realizado sobre un abrigo color crudo mediante la técnica del modelaje, o nuestra recurrente apuesta por la rafia, muy Helbig.

¿Qué tejidos se han trabajado en esta ocasión?

Rafia, cuero combinado, superposición de terciopelo y cadenas, metal, tul de algodón bordado, lentejuelas, glitter… es una colección que, como todas las anteriores, reivindica la artesanía y el savoir faire de nuestras petites mains, pero con la innovación como punta de lanza: hemos querido crear un universo de contrastes y dualidad. Ecléctica, gamberra e híper sofisticada.

¿Qué paleta cromática se ha utilizado? ¿Por qué estos colores y no otros?

Los dorados, los tonos como el verde manzana o el morado, el crudo, el mostaza… Una paleta cromática muy variada y en sintonía con esa vitalidad y energía tan idiosincrásicas de Los Ángeles.

Y de todas las prendas cuál sería la que podríamos decir que es ‘todoterreno’ porque es capaz de adaptarse a diferentes situaciones y, por lo tanto, ser un ejemplo de conciencia por la sostenibilidad.

Te diría que prácticamente todas… pero hay un dos piezas de chaqueta y falda plisada con piezas metálicas que me parece un clásico atemporal, con un toque Helbig. También hemos hecho una bomber muy cañera, que puedes combinar con un tejano, un short, encima de un vestido…

Por otro lado, vemos diferentes complementos y una colaboración en óptica. ¿Qué destacarías de los accesorios que acompañan a la colección?

La colaboración con Mó se ha creado en completa simbiosis con el universo de la colección: Los Ángeles como telón de fondo, los 70s como marco contextual, y nuestras musas como referentes. Además, el calzado juega un papel relevante en cada look, y los hemos diseñado, como en anteriores ocasiones, junto a Serena Whiteheaven.