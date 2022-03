Un vestido de novia para Claudia Osborne: así imaginamos su look de boda

Con poco más de un año de relación a sus espaldas, Claudia Osborne y José Entrecanales, hijo del presidente de Acciona y María Carrión, pronunciarán el 'sí quiero' en la iglesia jerezana de San Miguel, donde también se casaron los padres de la novia y sus hermanas Alejandra y Eugenia. A pocos días de la ceremonia, esta reveló algunos de sus preparativos para deslumbrar ante los invitados, aunque nada requiere más esmero que la implacable búsqueda del vestido perfecto. ¿Maximalismo o discreción? ¿Irá de blanco? Quizá es posible dar con la respuesta antes del gran día gracias a estas pistas escondidas a en sus looks y su estilo personal.

Claudia Osborne, embajadora de la moda consciente

Del mismo modo que la autora de Lo mejor de ti se dedica a promover una filosofía de vida saludable y amigable con el planeta, demuestra coherencia al aplicarla en prácticamente todos los ámbitos, incluyendo la moda. Es fiel defensora de comprar lo justo e invertir en piezas con valor que perduren por años en su guardarropas; por ello, trabaja con marcas del estilo de Hoss Intropia -cuya campaña para la temporada primavera/verano 2021 protagonizó con sus hermanas- o la firma francesa Sézane. "Elegir conscientemente lo que me pongo es algo muy importante para mí, por lo que llevo años comprando ropa de segunda mano y marcas (...) que se preocupan por el medio ambiente y por el impacto de la industria textil en el mundo", explica en una publicación en redes sociales. También apuesta por la confección made in Spain en apoyo al comercio local, especialmente a los diseñadores que han marcado grandes momentos de su vida.

Posibles candidatos para un vestido de novia sin igual

Viniendo de la conocida familia Osborne-Domecq y dada su experiencia previa en la industria de la moda, Claudia tiene un amplio círculo de queridos amigos dedicados al arte del diseño, todos posibles nominados a firmar el traje que lucirá en su enlace con José Entrecanales. Fernando Claro y su línea Haute Couture Bridal encajarían muy bien con su personalidad. Para Claudia, sus diseños engloban 'la idea de estar cómoda en lo incómodo', una premisa que resuena con su estilo personal y que seguramente querrá tener presente el día de la ceremonia. El sevillano se centra en la reinvención siluetas clásicas con teatrales detalles maximalistas y un particular enfoque en la artesanía. No obstante, la novia pudo haber recurrido a Miguel Palacio, quien confeccionó el llamativo vestido de boda de su hermana Eugenia y aún viste a Claudia con su ready to wear atemporal en ciertas ocasiones importantes. Si bien no existe confirmación al respecto, todo señala a que seremos testigos de una creación con sello nacional.

En relación con su look de preboda o un segundo vestido de novia, se nos ocurren dos propuestas diferentes a la par que únicas. Claudia describe las colecciones de 'su querido' Andrés Acosta, quien este año emprendió un nuevo reto sostenible, como 'fantasía'; y con toda razón, pues el canario coge inspiración del sensual estilo noventero de fin de siécle. En caso de haber acudido a él, no sería su primera entrega nupcial, ya que la top model Clara Alonso le encargó en 2017 un dramático look de boda con transparencias, apliques florales y cola de sirena en tul con el que sin duda podríamos imaginar a la menor de las hijas de Bertín. En cambio, si finalmente se ha decidido por una estética bohemia (aunque esto es poco probable), la imaginamos con vestido de BAG by Blanca Astolfi, firma de la sobrina de Luis Astolfi, una de sus mejores amigas, para la cual ha modelado más de una vez.

Guiños diferenciadores

El diseño exacto resulta aún más difícil de predecir al hacer repaso de los looks de invitada que ha llevado Claudia estos últimos años. Conoce el infalible poder de los básicos, aunque los prefiere con un toque especial: camisas con mangas de gran volumen, vestidos clásicos troquelados, estampados o con algún bordado de pedrería, vaqueros rotos y complementos potentes. Eso sí, se apunta a una gran variedad de cortes (el romántico escote corazón, los recatados cuellos victorianos, el favorecedor halter o el sensual escote pico...), pues todo le queda bien. Lo más probable, de cualquier forma, es que -al igual que hicieron sus hermanas mayores cuando contrajeron matrimonio- lucirá una pieza original y a medida fuera de los moldes frecuentes de estilo nupcial.

¿Seguirá la tradición familiar?

El recinto donde se celebrerá la ceremonia religiosa no es lo único podrían tener en común las bodas de Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne. Las dos primeras, que se casaron en 2003 y 2011 respectivamente, prescindieron del tradicional color blanco y optaron por trajes de novia poco convencionales, sin velo ni mantilla. La mayor diseñó para sí misma un vestido de inspiración medieval en color oliva con bordados dorados que no dejó a nadie indiferente, acompañado de un elaborado recogido de época, mientras su hermana confió en Miguel Palacio para la elaboración de un vestido grisáceo con destellos metalizados que remató con un recogido adornado con flores plateadas. Si la historia está destinada a repetirse, la tendencia que suscriben las Osborne al momento de casarse podría materializarse una vez más: diseños especiales y distintivos de confección 100% española.