Tu vestido de novia perfecto: 5 claves que potencian la silueta al máximo

Una de las claves que todas las novias deben tener en cuenta, a la hora de dar con el vestido de su boda, va más allá de sentirse cómodas con el diseño y se aproxima a la idea de conocer sus puntos fuertes y potenciarlos. Lo contaba así la diseñadora María Baraza en ¡HOLA! Novias: “Elegir un determinado estilo o silueta para un vestido de novia es siempre lo más complicado, pero de inicio lo que deben siempre, es acentuar y resaltar las partes más bonitas de su cuerpo. Muchas veces encontrar el vestido perfecto es tan sencillo como mirar en tu armario y buscar ese vestido con el que te sientes especialmente guapa y analizar las líneas de corte del mismo”. Es ese el concepto que hará que la protagonista del gran día se encuentre más favorecida, sin renunciar a su comodidad o a detalles especiales, pues, en función a aquello que se quiera resaltar o disimular, hay una solución o silueta a considerar.

- Dónde encontrar el vestido de novia de tus sueños según tu Comunidad Autónoma

Reflejo de ello son algunas de las declaraciones que nuestras novias virales hacían acerca del proceso de creación de su vestido, especialmente cuando se trataba de un diseño a medida. “Beatriz Álvaro me mostró la tela y me enamoré de ella. Quería algo diferente, rompedor, que se adaptara bien a mi cuerpo y ella lo captó enseguida. Hicimos varias pruebas y finalmente decidimos el escote que más me favorece y que he llevado en otras ocasiones. Decidimos lo que mejor le iba a mi cuerpo”, apuntaba Isabel Hevia, una novia que apostó por la diseñadora Beatriz Álvaro para su gran día.

Estilizar la figura

Entre los propósitos más habituales de toda novia destaca, por encima de muchos otros, el de estilizar la figura. Conseguir una silueta equilibrada y armoniosa no es tarea fácil, pero el vestido de novia tiene la capacidad de hacer cualquier forma femenina más limpia y atractiva. La mejor opción para lograr una imagen más estilizada es recurrir a diseños que se amolden al cuerpo, sin aprisionarlo en exceso: los modelos de tipo trompeta o sirena, siempre con cola, harán parecer más altas a quienes no lo son y permitirán conseguir un look más sensual, para todas aquellas que desean potenciar sus curvas con elegancia. Eso sí, mejor con mangas para evitar cortes que visualmente no serían tan favorecedores.

- Un largo para cada vestido de novia: encuentra el tuyo en nuestra guía ilustrada

Disimular brazos

Dicen los expertos en deporte que los brazos son de las zonas más olvidadas por las mujeres a la hora de hacer ejercicio. Existen muchas novias que prefieren que estas extremidades no destaquen en exceso en su look de boda y para ello es imprescindible recurrir a las mangas. No todos los diseños han de tener las mismas mangas, puesto que algunas no encajarían en términos estéticos con ciertos modelos más bohemios o románticos, por lo que el secreto reside en dar con las apropiadas. Creaciones de encaje, tul, crochet, crepé, mikado, entre otros tejidos que se trasladan a mangas campana, farol, mariposa, abullonadas, julieta… En la propuesta que te presentamos un vestido de encaje se une a unas mangas francesas con caída.

- Mangas mariposa: la tendencia para novias e invitadas que debes conocer

Afinar la cintura

Lo más práctico para comprender cómo conseguir el efecto que se desea es poder descubrirlo con un ejemplo. Si el propósito de la novia en cuestión es afinar la cintura, basta con verse en el reflejo de Eugenia de York. La princesa británica se casó el 12 de octubre de 2018 en la Capilla de San Jorge, del Castillo de Windsor. Para su paso por el altar escogió un primer diseño de Peter Pilotto y Christopher De Vos, pero fue el segundo, una obra de Zac Posen, el que consiguió marcar la silueta y hacerle una elegante cintura a la nieta de Isabel II. De silueta princesa, mangas largas, tejido drapeado y detalle en V en la cintura, conseguía acentuar en ella una figura reloj de arena de lo más favorecedora. Por tanto, podemos decir que esta técnica, en la que todos los drapeados y puntos visuales coinciden en el centro de la cintura, funciona.

- Cómo adaptar un vestido de novia de verano a los meses más fríos del año

Realzar el pecho

Hace unos meses, en una entrevista concedida a Hola.com, Isabel Ruiz, fundadora de la firma Love is in the air recomendaba, en vestidos de novia para chicas de poco pecho y caderas anchas, un buen uso de la costura, unas ‘cazuelas' cosidas al diseño y las manos de una modista experimentada como la suya. Aquellas que cuentan con poco pecho o están preocupadas por su escote, encontrarán en las creaciones con escote halter la oportunidad de elevarlo a nivel visual o remarcarlo, en el caso de que la zona superior del diseño sea ceñida. Una alternativa bonita y atemporal que puede tener éxito en las bodas de primavera/verano 2021, pero en la que también influye el tipo de sujetador o ‘cazuelas’ que vaya a emplear la novia, pues cuanto más eleve (sin caer en estridencias), mejor resultado dará junto al vestido.

- ¿Un vestido especial para una boda íntima? Estos diseños elegantes te encantarán

Embellecer hombros

En ocasiones por problemas de espalda, en otras por cuestiones posturales, para muchas novias enseñar los hombros es un problema, pues no se sienten cómodas con ellos. Para potenciar esta zona y embellecerla hay recursos tan románticos como unas buenas mangas abullonadas, que los cubran y los levanten de manera que se conviertan en la zona más llamativa del look. Simplemente añadiendo volumen sobre ellos conseguiremos el efecto contrario: que sean el área más bonita del vestido, que atraiga todas las miradas y que cualquier diseño sencillo no necesite más, porque sea este el ingrediente que más sume. El escote, por tanto, también influye y es en estos casos se recomienda renunciar al palabra de honor, al corazón y al off the shoulders, porque aunque sean muy espectaculares, su uso resultará contraproducente.

- Estos son los vestidos de novia con los que nos casaríamos en una ceremonia civil