Todo lo que necesitas saber para elegir un vestido de novia de colección, ¡palabra de experta! Isabel Ruiz, fundadora de Love is in the Air, da las claves para acertar siempre con el look nupcial

Los gustos de las novias están en constante evolución. La mayoría de expertos coinciden en que las tendencias que imperan en el mundo de la moda tienen cada vez más repercusión sobre los diseños nupciales. El resultado son prendas que, aunque muy especiales, beben más de las que marcan el día a día de las chicas y les ayudan a crear su estilo. ¿Pero cómo es la novia de la próxima temporada? "Una novia ilusionada, segura de sí misma, con una idea clara y madurada de lo que quiere y, sobre todo, con muchas ganas de celebrar", asegura Isabel Ruiz, fundadora de Love is in the Air, un atelier ubicado en pleno centro de Madrid que cuenta con un buen número de firmas nupciales internacionales como Viktor & Rolf, Galia Lahav, Muse by Berta, Rue de Seine o Milla Nova. Prendas pensadas para las novias más exigentes y las que buscan algo totalmente distinto. Con la experta hablamos de tendencias, de las propuestas que mejor encajan con cada silueta y todo lo necesario para elegir bien el vestido del gran día.

¿Cuáles son las tendencias que veremos con más fuerza el próximo año?

Vestidos favorecedores, más en la línea de fiesta que la sobriedad a la que estamos acostumbrados, las ganas de celebrar se hacen muy palpables. El boho sigue pegando muy fuerte y cada vez hay más propuestas muy originales dentro de ese estilo.

¿Y las que dejaremos de ver?

Las novias muy cerradas, los escotes con puntilla, los vestidos aniñados y quizá cada vez menos vintage.

¿Hacia dónde va la moda nupcial?

La moda nupcial camina cada vez más de la mano de las propuestas vemos en las pasarelas de la mano de diseñadores no nupciales.

Cada vez hay más chicas que se suman a los vestidos cortos o al pantalón, como experta, ¿crees que llegará un momento en el que estos diseños nupciales superen a los vestidos largos?

Creo que eso nunca pasará, vestirse de novia es algo que ilusiona, un traje que no te pones todos los días… Cada vez hay más novias con un cambio de vestido, pero no suelen renunciar a un vestido especial.

En líneas generales, ¿crees que a las novias les gusta seguir las tendencias o prefieren diseños atemporales?

Cada vez más se centran en las prendas que favorecen, que les hacen sentirse ellas mismas y con las que están más guapas. La tendencia siempre queda en un segundo plano, les importa más que una prenda potencie su personalidad.

Cuando las chicas llegan a Love is in the Air, ¿suelen tener claro lo que buscan?

Cuando las futuras novias vienen con una idea clara casi siempre saben lo que les queda mejor, en el caso contrario nuestra labor de asesoramiento es fundamental, la verdad es que es uno de nuestros puntos fuertes, nos encanta.

¿Cuáles son las dudas más frecuentes entre las novias a la hora de elegir su vestido?

La duda principal es si la elección es correcta en función del tipo de boda, hora, entorno. Para ellas es importante asegurarse que es correcto para cada ocasión.

¿Qué tipo de diseños pueden encontrar las novias en Love is in the Air? ¿Tienen un perfil concreto las chicas que acuden a vosotras?

Colecciones con una selección muy cuidada. Huimos de las novias clásicas, esas ya se pueden encontrar en cualquier otro sitio, viajamos por todo el mundo para traer las colecciones más codiciadas. Las chicas que vienen a Love is in the Air son novias con personalidad, amantes de la moda y conocedoras sobre todo de colecciones que no pueden encontrar en España.

Favorecer la silueta, que encaje con la personalidad, estar cómoda… ¿qué buscan las novias, por encima de todo, en su vestido?

Potenciar sus puntos fuertes y disimular defectillos, pero sobre todo ser ellas mismas y no sentirse disfrazadas.

Como experta, ¿qué consideras que es lo más importante a la hora de emprender la búsqueda de ese vestido soñado?

Una máxima: tener claro con lo que no te sientes cómoda.

Aseguran las diseñadoras que, aunque no hay que ser muy estricta con el tipo de silueta que favorece más a cada persona, sí hay unas que son más fáciles de llevar que otras. ¿Qué recomendarías a una chica con poco pecho y caderas anchas? Aconsejaría la magia de la costura, unas buenas cazuelas y las manos de mi modista.

¿Y a una que tenga pocas curvas? Somos expertas en sacar curvas de donde no las hay, sin duda que venga a Love is in the Air, se sorprenderán del resultado.

¿El mejor look para la silueta reloj de arena? Sin duda cualquier pieza de Milla Nova, tiene un patronaje impresionante.

¿Qué consejo le darías a esas chicas que se casan el año que viene y tienen que elegir su vestido?

Que acudan sobre todo a buenos profesionales y si el tema covid aún no les permite viajar, la clave está en nuestro exclusivo servicio Love is on the Road, poderte probar en casa y que nosotros sigamos la prueba mediante videoconferencia, estoy convencida que eso es el futuro aún cuando superemos la pandemia y hoy por hoy somos pioneros en este servicio.