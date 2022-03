Los vestidos de novia que mejor sientan están confeccionados con estos tejidos

Son muchos los detalles que una novia debe tener en cuenta antes de elegir su vestido de boda. Dicen los expertos que debe tratarse de una prenda que represente la personalidad y el estilo de la chica que la va a llevar. Un diseño con el que se sienta cómoda y no se vea disfrazada. Una creación que, ya sea de colección o a medida, favorezca especialmente su silueta. A la hora de elegir un vestido que reúna estas características suele ser común elegir un corte que se adapte a su cuerpo y un escote que le siente realmente bien. Pero muchas novias olvidan que, en estos casos, la elección del tejido también es determinante. Para entender su importancia –y que las novias acierten siempre– hablamos con Belén Barbero, directora creativa de Beba's y con María Verde, diseñadora de la firma Juana Rique.

¿Cómo de importante es elegir bien el tejido de un vestido de novia? ¿Puede ser la diferencia entre que la prenda siente de maravilla o no favorezca tanto?

Belén Barbero: El tejido es la materia prima, como en cocina. Y aunque muchas veces pensemos lo contrario, elegir bien el tejido no significa elegir el más caro. Significa imaginar el resultado final, la sensación en la piel, el movimiento y el efecto que buscamos. Todos estos elementos nos van a decir el tejido que necesitamos. Si esto no lo tenemos claro seguramente no consigamos el volumen, la silueta o el resultado final que imaginábamos. Por eso es tan importante encontrar un profesional de confianza.

Juana Rique: Es tan importante elegir correctamente el tejido como el corte del vestido y que todo ello se adapte al cuerpo de la novia. Es un todo, es necesaria una visión profesional de 360 grados, por ello, si alguna de estas partes no encaja con el resto el resultado nunca será el buscado.

¿Cuáles son los materiales más utilizados para elaborar vestidos de novia?

Belén Barbero: En Beba's utilizamos, por un lado, tejidos base con mucha caída y movimiento como el crep y el georgette de seda y por otro materiales que sean muy especiales, como tules flocados, gasas bordadas o brocados irisados. Para nosotros el material con el que se confecciona cada vestido tiene que tener magia. En esta nueva colección estamos utilizando un 90% de tejidos ecológicos, ya que ahora más que nunca tenemos que cuidar el planeta que vamos a dejar a nuestros hijos.

Juana Rique: Van desde los crepes a los tafetanes pasando por tules bordados, gasas y organza, el nexo común de todas ellas es que en su composición no falta la seda o el algodón, materias nobles que otorgan la caída necesaria así como los tonos de crudo más bonitos.

¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de elegir cada tipo de tejido?

Belén Barbero: En Beba's optamos por tejidos lisos, que no sean muy pesados y que tengan mucho movimiento. En tejidos de fantasía que sean muy especiales. No busco tejidos de novia, sino tejidos que sean más moda, para que nuestras novias sean únicas, innovadoras sin perder la elegancia.

Juana Rique: El estilo del vestido determinará el tejido necesario para obtener la imagen deseada. No es lo mismo la caída y ligereza de una gasa que la rigidez de un mikado.

¿Es importante dejarse aconsejar por el diseñador a la hora de apostar por uno u otro?

Belén Barbero: Para nosotros es vital la cercanía y confianza que se crea en las primeras citas. Por ejemplo me encanta cuando una novia se prueban un vestido y se pone a bailar con él "es que no pesa, se mueve conmigo".

Juana Rique: Es fundamental, el diseñador conoce en profundidad qué tejido funciona mejor para cada diseño, al igual que el patronaje y tejido siempre van de la mano.

¿Influye mucho la estación en la que tenga lugar el enlace?

Belén Barbero: Sí, por supuesto. Hay tejidos como el crep que son válidos para cualquier estación. Pero hay otros que por sus características técnicas o estéticas no son tan polivalentes. Además, no sólo debemos pensar en la estación, si no también en el evento y tipo de boda.

¿Cuáles son los más frescos? ¿Y los que dan más calor?

Belén Barbero: Frescos, la gasa, el tul, el crep. Cálidos, el terciopelo, ciertos brocados más gruesos, o cualquiera que incorpore lana en su composición. En todo caso la novia lo notará en cuanto lo pruebe sobre su cuerpo. Deben fiarse de sus sensaciones y emociones.

¿Los más cómodos? ¿Y los menos?

Belén Barbero: Nuestro crep japonés es maravilloso en este sentido ya que es un tejido muy liviano y que prácticamente no arruga. Para mí los tejidos menos cómodos serían los más rígidos como el mikado o dupión, o los más pesados como brocados muy gruesos.

Juana Rique: No hay tejido incómodo sino un vestido mal cortado. Un buen tejido bien cortado a medida de la clienta nunca debería ser incómodo.

Un tejido para cada tipo de vestido

El cuerpo y el tipo de vestido marcan, sin duda, la elección del tejido. Aunque es posible hacer todo tipo de variaciones –siempre con el consejo de un profesional–, estas son las preferencias de Belén Barbero para cada opcion:

Princesa: raso duquesa mate o brocado.

Tipo lencero: piel de ángel o crep de chine de seda.

Sencillo y sin demasiados adornos: crep o tafeta.

Para una chica con la silueta muy recta: tules para ampliar el efecto de la falda.

Para una chica con muchas curvas: crep que caiga sobre el cuerpo.

Para una chica bien proporcionada: que juegue y elija, seguro que muchos tejidos le sentarán genial.

Aunque las coincidencias son muy significativas, estas son las elecciones que nos transmiten desde la firma Juana Rique: