Celia, la novia de los 79.000 seguidores que triunfó con un vestido muy romántico

Se estima que el 62% de estas parejas han aplazado su enlace para 2021, pero también son muchos los que, pese a la crisis sanitaria, han decidido darse el 'sí, quiero'. Ese es el caso de Celia, más conocida en redes sociales como @celiavdea y Luis. La novia nos explica que, cuando todo empezó, tuvo muchas dudas sobre si debían posponer o no el enlace. Pero su deseo de casarse en la fecha que tenían prevista y la seguridad del novio, hicieron que siguieran adelante con los preparativos. Ellos, como muchos, se vieron obligados a modificar más de un detalle del gran día. "El día de nuestra boda tanto nosotros como nuestras familias y amigos estaban tan emocionados y felices, que creo que el hecho de tener que "adaptar" pequeñas cosas, pasó totalmente desapercibido y no fue para nada importante", asegura. Con ella hablamos sobre la organización de su enlace, cómo se sintieron los meses previos… ¡y el vestido de novia con el que conquistó a sus invitados y a sus más de 79.000 seguidores!

Os casasteis el pasado 12 de septiembre. Con toda la incertidumbre que ha habido alrededor de los enlaces, ¿por qué decidisteis casaros ese día?

Nosotros teníamos esa fecha desde el principio, y reservada desde hace un año y medio en Los Jerónimos. Queríamos que fuese en septiembre, y el numero 12 nos encantaba a ambos. Cuando comenzó todo lo del covid, recuerdo que dudé si seguir adelante o posponer, pero Luis me transmitió la seguridad que necesitaba para continuar y me hizo darme cuenta de que lo importante era casarnos, fuese en las circunstancias que fuese, y sobre todo, que él tenía la certeza de que tendríamos la boda de nuestros sueños... ¡y así fue!

¿Cómo ha sido preparar una boda en tiempos como los que hemos vivido? Podéis explayaros todo lo que queráis.

Lo cierto es que ha sido exactamente igual que si hubiésemos tenido que organizarla antes de que todo esto comenzase. Yo soy muy organizada y he disfrutado muchísimo preparando la boda. Además al declararse el Estado de Alarma, ya teníamos prácticamente todo cerrado, en cuanto a proveedores, estilo de boda... Después, ha habido momentos mejores y peores, ya que el miedo a que no pudiésemos celebrarla después de todo el tiempo, recursos y sobre todo la ilusión puesta en preparar la boda de nuestros sueños, estaba ahí.

¿Qué cosas tuvisteis que modificar respecto a vuestra idea de boda original?

Tuvimos que reducir casi a la mitad el número de invitados, ya que en un principio eran más de 300. Intentamos que cualquier invitado de más edad o con mayor riesgo, no viniese, para no estar tan expuesto. Además, con respecto a la finca, tuvimos que adaptar todo para que hubiese mesas suficientes durante el cóctel, la fiesta... y asegurarnos de que toda la celebración fuese al aire libre.

A muchos novios les preocupan ciertos temas como tener que llevar mascarillas, la reducción de aforos o la limitación en el baile. ¿Vosotros os sentisteis preocupados también por esto? ¿Fueron factores determinantes para elegir el tipo de boda que celebrasteis?

Recuerdo que yo estaba bastante preocupada, pero el día de nuestra boda tanto nosotros como nuestras familias y amigos estaban tan emocionados y felices, que creo que el hecho de tener que "adaptar" pequeñas cosas, pasó totalmente desapercibido y no fue para nada importante. Es cierto que quizás una boda que se celebre en un espacio cerrado, note más estas restricciones.

¿Qué consejo le darías a todos esos novios que no saben si posponer su boda?

Que hagan lo que les dicte el corazón, pero que no se dejen llevar por el miedo. ¡El amor puede con todo! El comentario general de todos nuestros invitados es que nuestra boda fue la más emotiva en la que habían estado en sus vidas, y de las más divertidas..

¿Qué fue lo más especial de aquel día?

Además de iniciar nuestra vida como matrimonio, el poder ver a todos nuestros seres queridos disfrutar y emocionarse con nosotros después de todos estos meses de miedo, incertidumbre y malas noticias.

El vestido, el secreto mejor guardado de la novia

Coinciden muchos diseñadores en que parea dar con el vestido de novia perfecto, sobre todo si es una prenda creada a medida, es imprescindible sentir una especie de flechazo. Algo que Celia sintió con Lorena Merino, la creadora de su look nupcial. "No visité muchas diseñadoras antes de conocer a Lorena, pero en cuanto fui a su atelier y hablé 10 minutos con ella, supe que sería quien confeccionaría el vestido de mis sueños. Le conté lo que tenía en mente, dibujamos un poco, vimos telas… y ese mismo día las dos dijimos sí", explica.

Juntas crearon un vestido que, más que seguir las tendencias, buscaba recrear la personalidad de la novia. "Lo creamos y diseñamos de cero. No venía de ningún modelo de colección ni se parecía a otros diseños de Lorena. Yo quería sentirme como una princesa, pero con un toque "cañero" y sensual, sin perder la elegancia. Le dibujé a Lorena lo que quería y ella supo pulir el diseño, ya que había partes importantes que yo no tenía claras, además de escoger las telas perfectas, definir bien el escote, la cola, todos los detalles…", apunta Celia. El resultado fue un elegante diseño con mangas y cuerpo de encaje y falda con silueta 'A' culminada en una imponente cola.

Un vestido lleno de personalidad que apenas necesitaba accesorios. Por eso Celia no llevó velo. Eligió para su cabello una sencilla trenza en la que se entrelazaba un trozo de tela de su vestido. Los pendientes diseñados con Navas Joyeros y unas sandalias de Prada azules que le regaló el marido de su madre, Rafa, fueron los dos únicos detalles con los que rompió el total look White. Minimalista fue también el ramo. "Quise que predominase el verde eucalipto, junto con toques blancos muy sutiles. La forma quería que fuese irregular, ya que no me apetecía nada el típico ramo "árbol" o redondito. Para la empuñadura, un lazo de terciopelo verde también, ¡quedó precioso! Se lo regalé a mi hermana mediana Ángela", apunta.

