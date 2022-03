Minimalista y firmado por la diseñadora de Meghan: el vestido de novia de Flora Ogilvy al detalle

No son pocas las parejas que, en los últimos meses, se han casado por sorpresa. Novios anónimos o tan conocidos como Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi no renuncian a su 'sí, quiero' y deciden continuar con sus planes –aunque modificados– pese a la pandemia. ¿Una de las últimas en hacerlo? Flora Alexandra Ogilvy, nieta de la princesa Alexandra –que es prima hermana de Isabel II– que el pasado 26 de septiembre se casó con el financiero y antiguo jugador profesional de hockey sobre hielo en Suecia, Timothy Vesterberg. Una ceremonia que tuvo lugar en la Capilla Real del Palacio de St. James, el mismo escenario en el que Beatriz de York y su ya marido tenían previsto su enlace el pasado mes de mayo. Y para la que la novia eligió un sencillo vestido de Emilia Wickstead.

Siguiendo una de las tendencias más extendidas en el mundo nupcial en estos momentos, Flora Alexandra se decantó por un elegante diseño de aspecto minimalista. Una prenda de manga larga, escote cuadrado y sin adornos que se ajustaba perfectamente a su proporcionada silueta. Para el cabello, en lugar de llevarlo recogido en un moño, optó por recoger solo los mechones que bordean el rostro, una forma de ganar comodidad sin perder elegancia ni naturalidad. En la línea sobria del look estaban también las joyas –en las imágenes solo se aprecian unos pendientes tipo lágrima y un anillo de compromiso­– y el ramo, un bouquet compuesto únicamente por flores blancas.

Aunque el diseño no forma parte de la colección Bridal Ready to Wear de la diseñadora, lo cierto es que respira el mismo aire arquitectónico y minimalista que el resto de piezas de la propuesta. Diseños que buscan favorecer el cuerpo de la mujer y, para ello, juegan con los cortes y las estructuras que es posible crear a partir de tejidos. Con este diseño, Flora Alexandra no solo se une a otras novias que, para sus enlaces celebrados en la situación actual, eligen prendas sencillas y fáciles de llevar. También se acerca a Kate Middleton y Meghan Markle que han encontrado en Emilia Wickstead a una de sus diseñadoras de referencia.

El nombre de la creativa de origen neozelandés, pero afincada en Londres, empezó a sonar de forma insistente en los medios especializados cuando Samantha Cameron, la mujer del ex primer ministro británico David Cameron, eligió en 2010 uno de sus diseños para un acto público. Un par de años después, en 2012, Kate Middleton eligió un vestido-abrigo de color verde para asistir al desfile de San Patricio. Después, la firma se convertiría en una habitual de su vestidor y también en el de Meghan Markle que, poco después de su enlace, sorprendió con un favorecedor diseño negro con escote cuadrado.