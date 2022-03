Trucos de belleza que harán mucho por tu look nupcial y puedes aplicar en casa Cuidados con innumerables beneficios que terminarás incluyendo en tu rutina

Cuando las novias imaginan el look de belleza de su gran día, la mayoría de ellas piensan en una piel luminosa, un maquillaje natural y un cabello brillante. Objetivos que se pueden lograr confiando en un maquillador y peluquero experto y recurriendo a productos de calidad. Pero los profesionales coinciden en que un buen trabajo previo es fundamental para que, el gran día, todo sea perfecto. Es decir, seguir un buen cuidado facial diario que ayude a conseguir una piel correctamente hidratada y nutrida, optar por tratamientos de choque que den un plus de luminosidad al rostro o al cabello y cuidar la alimentación son básicos para conseguir el resultado deseado. Trucos que apenas se notan pero que pueden hacer más de lo que imaginas por tu look de belleza.

1. Una buena alimentación

Si en algo coinciden los expertos es en que una alimentación saludable es fundamental para presumir de una melena bonita y una piel luminosa. "La piel, como el cabello, está en constante renovación, y por eso, es necesario aportar a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita para formarlos. El déficit de ciertas sustancias puede alterar su crecimiento o apariencia", explicaba en una entrevista a HOLA.com Marta Vallejo, Dietista y Nutricionista de Clínica Opción Médica. Evitar los productos ricos en grasas saturadas, la sal, el exceso de azúcar o el alcohol es el primer paso para empezar a cuidar la dieta. Pero lo más importante es tomar, a lo largo del día, todos los nutrientes esenciales para un correcto funcionamiento del metabolismo. Según los científicos de la universidad de Harvard, para que tus principales comidas sean consideradas saludables deben incluir: un 35% de verduras variadas, un 15% de fruta, un 25% de carbohidratos integrales, un 25% de proteínas magras y grasas buenas como el aceite de oliva o el aguacate. Además, elementos como el hierro, el zinc, el cobre o la biotina –presentes en las espinacas, las legumbres secas, la yema de los huevos, el hígado, carnes rojas, ostras, salmón, atún o mariscos– son esenciales para que el cabello, además de sano, esté fuerte y brillante.

2. Cuidado facial diario

Según explican los expertos, los factores genéticos solo influyen un 20% en el envejecimiento de la piel, mientras que el 80% hace referencia al estilo de vida. Cuidar la alimentación, hacer deporte o evitar hábitos nocivos como el tabaco son fundamentales para presumir de una piel bonita. Pero también aplicar los cuidados que necesita para que se aspecto sea más bonito que nunca. Lo primero que recomiendan los expertos es identificar el tipo de piel y sus necesidades. Hay chicas que tienen el rostro sensible, otras a las que les preocupa la sequedad o la falta de nutrición y muchas su problema son las imperfecciones o el acné. Si tienes dudas sobre cuáles son los cosméticos más adecuados para ti, lo mejor es que consultes con un dermatólogo o centro de belleza para que te asesoren correctamente. Solo así podrás empezar a tratar tu piel como se merece. ¿Lo más importante del cuidado diario? La constancia.

3. Un plus de hidratación en cabello y piel

Aunque hidrates tu piel y tu cabello con la frecuencia recomendada para cada caso, es importante aplicar tratamientos de choque con los que aportar un extra de cuidado. En el caso del cabello, es importante recordar que una melena deshidrata es sinónimo de pelo frágil y con poco brillo. La cutícula, la capa más externa del cabello, debe estar bien sellada para impedir que el pelo pierda agua y penetren en su interior agentes dañinos que lo estropeen y lo debiliten. En una entrevista concedida a HOLA.com, Marina A. Marañón, formadora de las firmas Klorane & Elancyl, explicaba que cada vez que nos lavemos el cabello es importante utilizar un bálsamo de medios a puntas que ayude a sellarlas, en apenas unos minutos. Por su parte, Gabriel Llano, director creativo de Moncho Moreno, explicaba que "además de tratamientos, siempre está bien complementar con las mascarillas nocturnas dejando actuar toda la noche. Aportan mucha hidratación y brillo. Lo ideal es hacerlo una semana antes de la boda; tener 7 días de margen para ir preparando el cabello". Una de las ventajas de este tratamiento es que se puede aplicar fácilmente desde casa con estas mascarillas, que aportan al pelo todo lo necesario para que se mantenga en perfectas condiciones.

Con la piel sucede algo parecido. Aunque diariamente sigas el protocolo más adecuado para ti, es bueno recurrir a tratamientos de belleza concretos para lograr otros beneficios, como una mayor luminosidad y vitalidad en el rostro o un aspecto más descansado. Si no puedes acudir a tu salón de belleza favorito, en casa puedes recurrir a mascarillas que te ayudarán a darle un extra de hidratación y luminosidad a la piel. Lo mejor es que existen tantas variedades como necesidades y gustos, por lo que encontrar una que se adapte mejor a ti –tanto si te gusta utilizar una de aplicación rápida como un producto que actúe durante toda la noche– te resultará más sencillo de lo que imaginas.

4. Sí a la exfoliación

Todavía hay muchas chicas que dudan si exfoliar su piel con una relativa frecuencia es o no recomendable –sobre todo cuando esta es sensible–, sin embargo los expertos parecen coincidir en que es uno de los pasos a seguir para presumir de un acabado luminoso. "Para tener una piel bella y sana, yo recomendaría mimártela mucho en tu casa, doble limpieza diaria, una vez a la semana realizarte una exfoliación y aplicación de mascarilla, además de beber agua, comer frutas y verduras...", explicaba a HOLA.com Natalia de la Vega, fundadora de TACHA Beauty. Al realizar un peeling se consiguen eliminar las células muertas, impurezas y limpia los poros, beneficios que además de permitir que los cosméticos penetren mejor en la piel, favorecen la renovación celular. Pero este tratamiento no solo se debe seguir en el rostro, también en zonas delicadas como los labios, o el cuero cabelludo. Eso sí, en cada caso es importante elegir cosméticos creados específicamente para estos fines. ¿El efecto más inmediato? Mayor hidratación y luminosidad.