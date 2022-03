Las canciones para abrir el baile que más gustan a las futuras novias

Hablar de la organización de una boda significa hacerlo de elegir un espacio acorde con el tipo de evento que los novios quieran celebrar. Apostar por un menú que, además de convencer a la mayoría, sorprenda al paladar de los más exigentes. También es sinónimo de pensar en la decoración: las mesas, las flores con las que poner un toque de color o todos esos detalles que convertirán el enlace en un evento único y muy personal. La lista se extiende tanto que muchos expertos aconsejan seguir un calendario para no olvidar nada y evitar agobios de última hora. Pero si hay un punto en la organización con el que suelen disfrutar especialmente las parejas es con la elección de la música que sonará en el gran día. Y es que esas melodías, además de evocar recuerdos de lo más agradables con el paso de los años, ayudarán a crear un ambiente distendido y a que los invitados disfruten al máximo.

"La música en una boda, si lo pensamos bien, está presente a lo largo de todo el día. A veces como elemento principal y a veces como hilo conductor o en un segundo plano. En la ceremonia, en el coctel, en la cena y, por supuesto, en el baile. Lo que nosotros tratamos de explicar a nuestros amigos y clientes es cómo enfocarla, y después de muchos años de experiencia, en qué momentos darle más o menos protagonismo", nos explicaban desde Hey Mickey!, una de las empresas se DJs y servicios de audiovisuales con más solera de nuestro país y encargada de animar la boda de María Pombo y Pablo Castellano. La selección de las canciones es muy personal, tanto que dependiendo del tipo de boda y de la personalidad de los novios, las melodías pueden variar totalmente. Los expertos nos explicaban que, a lo largo de los años, han tenido peticiones de todo tipo. Eso sí, si algo tienen claro desde Hey Mickey! es que aunque "el vals clásico todavía perdura, pero poco a poco se va sustituyendo por canciones más actuales, canciones con una carga personal y sentimental importante para la pareja".

Aunque muchas parejas saben desde el día que fijan la fecha de su enlace con qué canción abrirán el baile, también hay muchos indecisos. Novios a los que les cuesta ponerse de acuerdo o necesitan inspiración. Para ayudarles les pedimos a los expertos que nos indicaran cuáles eran las melodías más solicitadas en este momento. Pero también hablamos con muchas novias y futuras novias, seguidoras de HOLA.com que, a través de las redes sociales, nos han hecho llegar esas canciones con las que ellas se imaginan abriendo el baile en su gran día.

Perfect, Ed Sheeran

Thousand years, Christina Perri

I've got you under my skin, Frank Sinatra

When you say nothing at all, Ronan Keating

My Girl, The Temptations

Like me like you do, Ellie Goulding

Viviré para ti, Los invisibles y Natalia Lafourcade

Romeo and Julieta, Mark Knopfler

Danubio azul, Johann Strauss

Mi princesa, David Bisbal

O tú o ninguna, Luis Miguel

Tiempo de vals, Chayanne

Come rain or come shine, Ray Charles

La quiero a morir, Francis Cabrel

Love, Frank Sinatra

El vals de Lara, película Doctor Zhivago

Nothing's gonna hurt you baby, Cigarettes after sex

Me quedo contigo, Los Chunguitos

Like I'm gonna lose you, Meghan Trainor y John Legend

Demasiado bueno, Kany García

It's no usual, Tom Jones

Someone like you, Van Morrison

Madrid, Ariel Rot

Aquí estoy yo, Luis Fonsi

Estoy hecho de pedacitos de ti, Antonio Orozco

Dulce introducción al caos, Extremoduro

Boig per tu, Sau

Brillo mío, Caloncho

Te quiero, Rosario

Flightless Bird, American Mouth, Iron & Wine

Te regalo, Carlos Baute

Can you feel the love tonight, Boyce Avenue

Something stupid, Frank y Nancy Sinatra

A star is born, Lady Gaga y Bradley Cooper

Everytime we touch, Cascada

Fly me to the moon, Frank Sinatra

Si nos dejan, Luis Miguel

You never can tell, Chuck Berry

Don't let me down, Conor Maynard

Todos los besos, Los Rebujitos

La promesa, Melendi

Your Song, Elton John

Stand by me, Ben E. King

Ordinary love, U2

Lover, Taylor Swift

Take this waltz, Leonard Cohen

BSO de La vida es bella

I just can't stop loving you, Michael Jackson

The night we met, Lord Huron