El 'sí, quiero' de las novias a los vestidos cortos

El cambio en la mentalidad de las novias es cada vez más evidente. Los gustos han evolucionado con el paso de los años, cada vez se recurre más al atelier o a firmas que permitan una mayor personalización de los vestidos. Las siluetas cambian, se importan tendencias que imperan en el mundo de la moda y las faldas se recortan. Sí, no todas las chicas quieren un vestido largo para su gran día y son cada vez más las que le dan el ‘sí, quiero’ a los diseños cortos. Prendas llenas de feminidad, no solo aptas para las más atrevidas, que no necesariamente implican renunciar a la sofisticación o al espíritu de una novia clásica. Por eso cada vez más firmas se atreven con estos modelos, muchos de los cuales puedes descubrir en el número de primavera-verano de ¡HOLA! Novias, disponible en los quiscos españoles y también en su versión online.

Igual que sucede con los vestidos largos, los cortos se suman a las últimas tendencias. Por eso se confeccionan con capas de tul con las que aportar movimiento a la prenda, y no faltan las aplicaciones joya o de plumas. Detalles que ayudan a crear un look diferente, pero a la altura del gran día. Además, cada vez son más chicas las que combinan estos diseños con una pamela de rafia, un complemento perfecto para aquellos enlaces celebrados al aire libre en los meses más calurosos del año. Pero, aunque los vestidos cortos ganan adeptas, no todas se atreven a llevarlos desde el primer momento. Los expertos aconsejan elegirlos como segundo look, tras la ceremonia, una forma de dar un aire totalmente renovado al estilismo nupcial y sorprender, de nuevo, a los invitados. Tendencias llenas de magia que puedes descubrir en el nuevo número de la revista.

Pero esto no es lo único que encontrarás en ¡HOLA! Novias. En sus páginas descubrirás accesorios y complementos con los que conseguir un look nupcial diferente a los demás: joyas, zapatos, tocados… O cómo es ese flechazo que se produce al descubrir el vestido ideal. También los imprescindibles que no pueden faltar en el neceser de ninguna novia y un calendario beauty para que todo esté listo a su debido tiempo. Además, pensando en todas las asistentes a las bodas, Inés Domecq desvela el secreto de la invitada ideal en clave low cost, una práctica guía para ser la mejor vestida con un presupuesto más ajustado. En definitiva, todo lo que necesitas saber sobre el mundo nupcial.