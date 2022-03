Novias con sombrero: así se lleva el complemento más personal

Toda usuaria de redes sociales que sea seguidora de las tendencias nupciales, se habrá topado en alguna ocasión con una de las imágenes de lookbook que más se han compartido durante los últimos años entre perfiles del sector. Se trata de una fotografía editorial de la colección que la firma Alon Livné White presentó en 2017, para las novias de 2018, en la New York Bridal Week. El nombre del diseño, de espalda escotada, es Isabella. Pero no solo de este vestido con volantes en las mangas se hicieron eco (y lo siguen haciendo) las expertas en bodas, también de la pamela que lo acompaña. De tamaño maxi, la pieza conserva una estética vintage y clásica de lo más favorecedora. Al igual que la minimalista firma del diseñador de Tel Aviv, otras marcas de dentro y fuera de nuestras fronteras han ideado numerosos estilismos de novia que se acompañan con sombrero. El uso de este complemento, antes limitado por etiqueta a los looks de invitada, es cada vez más habitual entre las futuras esposas, especialmente en bodas de primavera y verano.

Frente al velo y los tocados de pequeño tamaño, hay mujeres que prefieren la sofisticación de un accesorio como este, que puede ser hecho a medida y cuyo diseño va más allá del tradicional y liso blanco impoluto. Para entender la repercusión de esta corriente estética, basta con viajar en el tiempo y recordar a la actriz Miriam Giovanelli que ya en su boda, en 2017, optó por una propuesta con plumas de Betto García para dar el sí quiero, una elección que en la actualidad replican otras marcas del sector de la sombrerería. Desde entonces y hasta ahora, los sombreros se ha multiplicado entre las más atrevidas y en estos momentos es común encontrar en las firmas de tocados opciones pensadas para quienes van a caminar hacia el altar.

Sustituto o complemento del velo

El formato de pamela es el más visto en las redes sociales. Es habitual encontrar opciones con lazadas de tul, gasa u otros tejidos que hacen la función de velo. Fue una de las novias más virales la que eligió un popularizado diseño que recordaba al que utilizan los apicultores, pero en una versión más delicada, sencilla y elegante. Vestida por la diseñadora Flor Fuertes, uno de los grandes nombres del hecho a medida en el panorama actual, completó el look con unas cómodas sandalias de tacón bajo.

También como un pequeño homenaje al velo, una de las propuesta de Claraele Tocados, para quienes que se animan a llevar esta pieza en su gran día, sigue esta estética y añade detalles en forma de aplicaciones. Un diseño similar, aunque con una estudiada ramita en flor, caracteriza a una de las creaciones de Carmen Marcos más celebradas en la red. Realizadas en paja natural, sinamay o polipropileno, cuando son en tonos blancos o cremas, estos accesorios acompañan a la perfección vestidos fluidos o de inspiración camisera. Además, son fácilmente personalizables y cómodos de lucir, pues son ligeros y no interfieren en el campo visual de la novia.

Vanguardia y color

No obstante, en el mercado existen creaciones que se salen de lo clásico o lo discreto, para todas aquellas que deseen ir un paso más allá. Contar con uno o varios colores como protagonistas de uno de estos complementos es uno de esos gestos de estilo que también están repitiendo celebrities y novias anónimas por igual. Pero, ¿cómo incorporar al look un diseño así sin caer en estridencias? Las soluciones que ofrecen las marcas expertas en tocados pasan por sencillas creaciones monocromáticas o detalles realizados con piezas de tejido, lazos y cintas o flores con protagonismo, situadas en el frontal o el lateral.

A la vanguardia creativa están opciones que las pasarelas han popularizado como piezas de tamaño XL, inspiradas en las que presentó Jacquemus en 2018, o elaboradas en materiales inusuales como el crochet, poco prácticas pero muy visuales y llamativas. Aunque las creaciones de este tipo son bastante impresionantes, para ser original y sorprender al novio y los invitados tampoco es necesario recurrir a un sombrero o pamela de espíritu conceptual o artístico: basta con transformar los grandes clásicos de la industria. Bombines, Panamás, sombreros cordobeses, casquetes, Fedoras, diseños campestres, chisteras o propuestas de inspiración cowboy se renuevan unidos a estilismos para ir a al altar.

Clásicos en constante renovación

¿Cómo llevar uno de estos revisitados complementos? Rocky Barnes es ejemplo de ello. La modelo e influencer australiana, que reside en Los Angeles, dio el 'sí, quiero' a Matt Cooper en septiembre de 2018 y, aunque escogió hasta tres estilismos nupciales para todo un fin de semana de celebraciones, tuvo gran repercusión uno de ellos: su elección de slip dress color marfil junto a una chistera con velo corto incorporado. La propuesta, aunque arriesgada, convenció a un gran número de seguidores, acostumbrados a las originales combinaciones de minimalismo y tendencias que la instagrammer sube a su perfil.

Resulta evidente pensar que las redes sociales son hoy un álbum de fotos colectivo donde looks y novedades creativas en complementos se dan la mano. Si bien firmas de moda del extranjero y fotógrafos con proyección internacional (gracias a sus espectaculares bodas de destino) tienen en sus manos las cuentas con más me gustas del sector, las de accesorios made in Spain no se quedan atrás. Complementos nupciales, tocados y pamelas son hoy expresión de buen gusto y no elementos extraños de un estilismo para el gran día, algo que las novias españolas deben agradecer a reconocidos nombres de la sombrerería entre los que destacan Mimoki, Tousette, Cherubina o Dmaniq, que saben que estas piezas son capaces de transformar un simple look en un recuerdo extraordinario.