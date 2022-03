¿Te gustó el look nupcial de Lolita Jacobs? Lo hemos encontrado en Zara por menos de 55 euros

Las nórdicas y las españolas se han convertido, desde hace algún tiempo, en mujeres que marcan tendencia dentro del mundo de la moda. Sin embrago, las francesas siguen siendo un referente mundial. Por eso no sorprende que sus looks continúen inspirando a muchas mujeres, y no solo en el día a día, también en ocasiones tan especiales como una boda. Es posible que recuerdes que, hace algo más de un año, la modelo y directora creativa Lolita Jacobs se casó en Saint-Tropez con Jean-Baptiste Talbourdet-Napoleone, responsable creativo del suplemento M Le Magazine du Monde. Lo más llamativo y comentado de este idílico enlace fue su look nupcial: un vestido camisero corto que combinó con unos elegantes zapatos planos de color rojo anaranjado. Una combinación que le valió varios miles de likes y que, seguro, ha inspirado a todas aquellas novias que quieren casarse de corto y con un estilismo diferente. ¿Lo mejor? Puedes conseguirlo en Zara por menos de 55 euros.

Basta bucear entre las nuevas propuestas de la colección del gigante de Inditex para descubrir algunos vestidos cortos que podrían funcionar, perfectamente, como alternativa al clásico diseño nupcial. Opciones que se suman a tendencias como las mangas abullonadas, los escotes fantasía e, incluso, las superposiciones. Además, suelen tener precios bastante asequibles. Entre ellos llama la atención un blusón (29,95 euros), de cuello camisero, con botones en la parte delantera que guarda un gran parecido con el modelo que lució Lolita el día de su enlace. Una de las ventajas de esta prenda es que, al estar elaborada en viscosa, es posible lucirla sin preocuparse por las arrugas –algo muy importante para el día de la boda–. Pero no es la única: también se puede reutilizar sin problema en un look de diario.

La modelo dio un toque de color a su estilismo nupcial con unos zapatos rojos planos. Un diseño con el que no solo demostraba que no hay tonalidades prohibidas para el día de la boda, sino que reivindicaba la comodidad con la que no siempre se atreven las novias. Aunque las bailarinas por las que ella apostó eran de Manolo Blahnik, en Zara es posible encontrar unos mules (22,95 euros) en este tono y con un diseño muy similar a los que acompañaron a Lolita en su gran día. Un modelo plano, con abertura en el empeine y acabado en punta con el que bailar toda la noche y parte de la madrugada no debería suponer ningún problema.

Aunque su look nupcial fue transgresor y diferente, la modelo añadió algunos detalles más clásicos, con los que se unió a esas tradiciones que suelen rodear las bodas. Y es que, pese a que muchas novias ya no quieren llevar velo y prefieren sustituir este elemento por adornos como coronas de flores, tocados e incluso pamelas, ella optó por un diseño de tul con el que cubrió su rostro. Además, culminó su look nupcial con un ramo de flores blancas que prescindía de tonalidades más atrevidas.