Romántico y de alto impacto, así imaginamos el vestido de novia de Carla Pereyra en su gran día

Hay momentos en la vida que no deberían suceder solo una vez, algo que debieron pensar Carla Pereyra y Diego Simeone. Tres meses después de darse el 'sí, quiero' en Argentina, la pareja repetirá este sábado en su boda italiana entre en La Toscana. Para la ceremonia, en la que estarán acompañados de sus familiares y amigos, el vestido de la novia, como manda la tradición, es un misterio hasta el momento en el que la modelo aparezca delante del entrenador del Atlético de Madrid. Sin embargo, si hay algo que ya sepamos al respecto, es que lucirá un diseño espectacular por la reacción que tuvo Francesca, la hija mayor de la pareja, al ver a su madre con el look nupcial. A escasas horas de la celebración, y con lo poco que ha revelado, así es como imaginamos la creación que habrá escogido en su segundo gran día.

La información que la modelo ha dado sobre el diseño no ha sido mucha para mantener la sorpresa hasta el final e impactar tanto a su marido como a sus fans. Lo que sí ha dejado saber es que fue todo un flechazo estilístico. "Me encanta mi vestido y ojalá que a Diego, cuando me vea entrar, le guste tanto como a mí", llegó a decir Carla sobre el segundo look nupcial que lucirá este sábado. "He pensado tantas veces en ese momento que espero que sea tan emotivo como lo imagino", declaró en exclusiva a ¡HOLA!.

Sin embargo, Carla ha revelado un detalle fundamental. Y es que, a diferencia del look con el que se casó en su tierra natal, esta vez apostará por un vestido más romántico. Cuando hace tres meses la pareja sorprendió con su boda sorpresa, el impacto fue doble al ver el original estilismo de la modelo, un look de dos piezas formado por una falda y una blusa blanca demostrando que no es una novia al uso. Una combinación que revelaba el gusto personal de la argentina quien no tiene miedo de atreverse con todo tipo de tendencias.

Al confesar que el diseño de su boda italiana tendrá una personalidad más romántica, es probable que apueste por un vestido con falda en forma de 'A' que vaya ceñido a la parte superior del cuerpo dejando luego la zona inferior suelta. Este tipo de patrón, que dota de vida cada movimiento, es un corte que la maniquí ha lucido en otras ocasiones -y que además lleva en todo tipo de citas como ha dejado ver en sus redes sociales- ya que suele huir de modelos demasiado llamativos o exuberantes. Como gran amante de las transparencias, encajes y los brocados, acabados muy femeninos y delicados, es posible que aparezcan también o bien por todo el tejido o a modo de detalles.

Unas damas de honor de ensueño

Si el look nupcial de la modelo se coordinará con la ropa de sus pequeñas, Francesca y Valentina, también será algo que descubriremos en el momento de la ceremonia. Aunque la hija mayor de la pareja, tras ver varios vídeos de bodas, ya hizo saber a sus padres el tipo de estilismo que querría lucir, un "vestido rosa que vuele". Los deseos de la primogénita de los recién casados podrían cumplirse, al menos en cuanto a color se refiere. Aunque quizás aparezcan vestidas con réplicas del diseño de su madre. Y es que cada vez más celebridades se suman a la nueva tradición de coordinarse con sus pequeños haciéndoles todavía más partícipes de la celebración, un detalle que hizo hace unos meses Sergio Ramos con Sergio Jr., Marco y Alejandro o Fedez con el pequeño Leone.