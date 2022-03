Carla Pereyra rompe con la tradición y apuesta por un look de novia en dos piezas La modelo argentina sorprende al elegir un favorecedor diseño de novia de blusa y falda

Mientras Sevilla se prepara para la que será una de las bodas más mediáticas del mundo del deporte, del otro lado del charco, en Argentina, Diego Pablo Simeone y Carla Pereyra le han tomado la delantera a Sergio Ramos y Pilar Rubia al darse el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima con la que han sorprendido a sus seguidores. Y es que, pese a que hace unos meses la modelo anunció la propuesta del entrenador del Atlético de Madrid de pasar por el altar, pocos esperaban que la ceremonia tuviera lugar tan pronto. Un día muy especial para el que la argentina ha querido romper con la tradición al elegir un estilismo compuesto por una blusa blanca de plumeti y una falda rosa empolvada.

Está acostumbrada a protagonizar divertidos posados junto a su pareja e hijos por algunos de sus rincones favoritos de Madrid, pero también a pie de palco, cuando acude a apoyar a Diego Pablo Simeone al estadio Wanda Metropolitano. Apariciones con las que hemos conocido más de cerca el estilo de Carla Pereyra. Sin embargo, si hay un look que representa a la perfección la forma de entender la moda de una mujer ese es su vestido de novia. Un diseño con el que la modelo ha sorprendido este viernes, al mostrar las primeras imágenes de su enlace junto al entrenador del Atlético de Madrid. Para ese día tan especial, Carla ha querido romper con la tradición de muchas mujeres que se decantan por llevar un vestido el día de su enlace. En su caso, la argentina ha decidido apostar por una de las propuestas más tendencia del momento, sobre todo para las bodas que tienen lugar fuera del marco religioso de una iglesia: un dos piezas compuesto por una blusa de manga larga semitransparente de plumeti y lazada en el cuello y una falda rosa empolvada estructurada de acabado satinado.

Una combinación elegante, sofisticada y sobre todo cómoda que ha completado con un look beauty en la misma línea: una coleta pulida, decorada con una horquilla, otorgándole todo el protagonismo a unos pendientes de brillantes largos. Un look impecable que ha coronado con el perfecto complemento nupcial: un bouquet en tonos rosa, blanco, verde y gris, coordinado con el resto del look.