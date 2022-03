Comienza el 'fenómeno Belén': descubrimos el primer impacto tras su look de novia

La expectación en torno a la boda de Belén Esteban, celebrada el pasado sábado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, era máxima desde hace meses. Ayer, por fin, la revista ¡HOLA! en exclusiva desveló el secreto mejor guardado de la colaboradora: su vestido de novia. Belén se decantó por un romántico diseño de Fátima Álvarez-Ossorio, directora creativa de Fiancée Couture, que contaba con cuerpo semitransparente con manga francesa, falso cuello barco y bordados florales entallado a la cintura, de la que partía una voluminosa falda de línea 'A'. Para terminar de completar esa imagen "muy de princesa" que deseaba, escogió unas sandalias brillantes al más puro estilo princesa de cuento. La creadora de este calzado, Bea Madrid -de Bea Madrid Shoes- nos cuenta cómo ha sido el proceso creativo y la repercusión que ha tenido al calzar a la famosa madrileña en su gran día.

Belén escogió un modelo con abertura delantera confeccionado en una mezcla de piel y ante que posee una tira en forma de 'T' en el empeine y agrega pulsera al tobillo para mayor comodidad. A pesar de que está disponible en varias tonalidades, ella optó por el clásico blanco mediante una sandalia con 10 centímetros de tacón algo más ancho que el de un stiletto y adornado con strass, tal y como se puede apreciar a la perfección en el vídeo del making of de la esperada entrevista que encontrarás en la revista de esta semana. El precio de este par es de 180 euros, y actualmente están disponibles en todas las tallas a través de la web. Su creadora nos revela todos los detalles sobre este calzado que ya ha conseguido generar numerosos titulares.

¿Cuándo y cómo nace Bea Madrid Shoes?

Siempre he sido una enamorada de los zapatos. El pasado noviembre, animada por mi hermana, decidí lanzarme y cumplir mi sueño: tener mi propia firma de calzado. Me terminé de convencer cuando al llegar a Sevilla, amigas y conocidas no dejaban de preguntar por mis zapatos, elemento de moda en el que me gusta arriesgar y marcar la diferencia. La marca ha llegado con fuerza al mercado español y en pocos meses ha conseguido convertirse en el zapato oficial del 25 aniversario de SIMOF (Salón Internacional de la Moda Flamenca), participar en la semana de la moda de Madrid junto al diseñador Eduardo Navarrete y colaborar con la Fundación Sandra Ibarra diseñando un zapato solidario.

¿Cómo comienza vuestra relación con Belén Esteban?

La conocí a través de Anabel Pantoja. Me dijo que le gustaban mis diseños y poco a poco se fue haciendo clienta. Como yo soy de Benidorm y ella suele pasar temporadas allí, empezamos a tener más relación, siempre vía telefónica.

¿Qué destacarías de ella a nivel personal?

Su amabilidad, lo sencilla y accesible que es. Cuando me llamó por teléfono y me dijo “Soy Belén Esteban” me impactó y me hizo muchísima ilusión.

¿Tenía las cosas claras desde el principio o le ayudasteis a idear el estilismo?

Ella quería que fuera atado, que llevara plataforma y fuera tipo peeptoe.

¿En qué momento os dice que quiere unos zapatos vuestros para su boda?

Ella ya había llevado nuestros zapatos en el programa de Gran Hermano, y me dio las gracias y me felicitó porque se sentía muy cómoda con esa horma. Entonces me preguntó que si hacíamos zapatos de novia y me empezó a contar lo que buscaba, tanto para ella como para su madre.

¿Por qué crees que se decantó por vosotras en un día tan especial?

Creo que porque los zapatos nuestros que llevó anteriormente le resultaron cómodos.

¿Qué te pareció el vestido que escogió?

Belén me dio algunas pistas sobre cómo era el vestido cuando comenzamos a elegir su calzado, sobre todo hablamos del tul y de la forma. Me pareció que ese modelo de zapato era perfecto para ese tipo de vestido de novia. Está claro que ella quería ser toda una princesa en su boda y lo consiguió.

¿Habéis notado un incremento en el interés por la marca o incluso en la venta del modelo Puri desde la boda de Belén?

Hasta ahora nadie sabía que era el zapato de su boda, pero sí te podemos decir que vamos a rebautizar el modelo en blanco para llamarlo “Belén” en su honor. Muchos de mis zapatos tienen nombres de mujer con historias o significados detrás y este será uno de ellos.

¿Qué os ha supuesto calzar a la presentadora en su gran día?

Ha sido todo un reto y ha supuesto una gran responsabilidad dada la repercusión que tiene cada hito en la vida de Belén. Estaba deseando que llegara el gran día y no fallara nada, así que estoy encantada.

Teniendo la opción de personalizar sus sandalias, ¿por qué Belén prefirió escoger un modelo estándar?

Cuando Belén contactó conmigo ese modelo entonces aún no comercializábamos porque acabábamos de empezar. De hecho, el zapato salió posteriormente a la venta sin que nadie supiera que era el que había elegido para su boda. Pero lo cierto es que el primer par lo hicimos para Belén Esteban.

Loading the player...

¿Es este par uno de los más buscados por las novias que acuden a vuestro atelier?

Es curioso. Lo cierto es que muchísimas novias nos reclaman este modelo sin saber que un personaje público como Belén Esteban lo había elegido para casarse. De hecho, ha salido en diversas publicaciones de novias de toda España y parece que es el que más gusta.

¿Qué características creéis que tiene que tener un calzado de novia?

Tiene que ir acorde con el total look. Por eso siempre pido a las novias que me enseñen el vestido. A partir de ahí confeccionamos el zapato que tiene que ser cómodo, ir en consonancia con el tipo de vestido, acorde con el tipo de celebración y según los deseos de la novia. Así todo tiene una coherencia.

¿En qué debe diferenciarse de uno de fiesta?

Los zapatos de fiesta nos permiten jugar más con los adornos, sobre todo en la parte delantera. Las novias no quieren que se les enganche el traje en los adornos de los zapatos.

Anabel Pantoja, Ana Morgade y otras famosas os han elegido alguna vez para acudir a programas de televisión. ¿Qué crees que buscan en vuestros diseños?

Lo mismo que buscan muchas de nuestras clientas de alto standing pertenecientes a consulados e instituciones así. Son mujeres que tienen que pasar muchas horas de pie en eventos o tienen que moverse sin dificultades (como en los platós de TV) y requieren comodidad aparte del diseño.

¿A qué celebrity os hubiera gustado calzar en su boda?

Nos encantaría que alguien de la realeza quisiera lucir nuestros diseños. Como nuestra reina, por ejemplo. Más teniendo en cuenta que ella apuesta por el calzado español. Sería un orgullo. Aunque En Bea Madrid Shoes nos marcamos el objetivo de que todas sean celebrities en su gran día. Así que cada novia nos hace mucha ilusión. Aunque más que a una celebridad, lo que nos hace ilusión es crear zapatos con significado y, si tienen una causa detrás, como los que diseñamos para la Fundación Sandra Ibarra, mucho mejor. No hay nada más perfecto que un zapato bonito que además permite ayudar a muchas personas.​