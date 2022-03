Exclusiva en ¡HOLA!: el esperado vestido de novia de Belén Esteban, un diseño de 'princesa'

Qué tendrá junio que tantas parejas lo eligen para casarse. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, muchas novias conocidas pasaron por el altar en distintos rincones de España, y la nueva edición de ¡HOLA! (disponible en los quioscos desde el miércoles 26) recopila las más esperadas: María Pombo, Ainhoa Arteta... y Belén Esteban, protagonista de una extensa entrevista y de un reportaje exclusivo en el que, por fin, se desvelan sus dos vestidos de novia, el secreto mejor guardado del enlace. Hasta el momento, HOLA.com anunció que ambos habían sido ideados por la sevillana Fátima Álvarez-Ossorio, directora creativa de Fiancée Couture, pero todavía se desconocían los detalles de los diseños, el primero de los cuales ha sido revelado gracias a la portada de ¡HOLA!. Un diseño que según la propia Belén era "muy de princesa".

En la portada del nuevo ¡HOLA! aparece la primera foto del vestido de novia que Belén Esteban llevó en la ceremonia civil, celebrada en un patio rústico con vegetación y rosales de la finca La Vega del Henares, en Alcalá de Henares. Este primer vestido era un diseño de corte princesa con manga francesa y falso cuello barco semitransparente, cumpliendo algo que ya adelantó: luciría escote. Estaba confeccionado en encaje Chantilly con aplicaciones de flores a juego en la falda y la cola, y se trataba de un modelo que Fátima Álvarez-Ossorio adaptó de la colección de su firma para Belén.

"Era un vestido muy de princesa. No le faltaba detalle", explica la colaboradora de Sálvame a ¡HOLA!. "Lo único que no he llevado es velo", añade sobre un detalle que también puede apreciarse en la portada. Su sustituto, un moño alto de estilo años 30 decorado con un pasador, tal y como se ve en el extenso reportaje del interior de la revista, donde también se distinguen bien las joyas (pendientes de oro blanco y diamantes, de Yanes, brazalete trenzado y anillo) y el ramo de peonías blancas y rosas con los que acompañó el vestido.

Junto a estas fotos exclusivas, Belén concede a ¡HOLA! una entrevista en la que, entre otros temas, explica que consiguió visitar el atelier de su diseñadora en Sevilla sin que la prensa se enterara. "Tengo una gran satisfacción: mis compañeros me decían que se iba a filtrar quién me había hecho el traje. Y no ha ocurrido. Nadie me vio. Estoy muy contenta de haber conseguido mantener el secreto", afirma. Y su alegría, no solo por este logro sino por este desenlace a su historia de amor con Miguel Marcos, queda más que capturada en las fotografías de su boda que solo podrás ver en ¡HOLA!.

Loading the player...

Las primeras imágenes de Belén Esteban vestida de novia el día de su boda