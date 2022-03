El vestido 'Elvis' de Lady Di se convertirá en la gran tendencia De nuevo, la industria nupcial sorprende sacando a la luz la réplica de uno de los looks más históricos de la Princesa

La princesa Diana de Gales nos dejó un legado de estilo que 30 años después continua vigente. Sus estilismos rompieron las reglas de lo establecido entre las royals de la época y sentaron las bases de lo que hoy en día son las tendencias más vistas de la temporada. Las mezclas inesperadas, los accesorios arriesgados y aquellos guiños a la estética de los 80 y los 90 nunca faltaron en los looks que inspiraron a toda una generación. Hoy, en pleno resurgir nostálgico que está viviendo la moda, vemos que son muchos los diseñadores que, de una forma inesperada, se inspiran en la Princesa para sus nuevas colecciones nupciales. Ya ocurrió con un vestido-blazer bordado con detalles joya y, ahora, lo corroboramos con un diseño para novias de invierno que sigue las directrices de uno de los looks más icónicos de Diana de Gales, el vestido 'Elvis'.

VER GALERÍA

¿Quién no recuerda este dos piezas cuajado de perlas? A modo de premonición, parece que Diana inspiró al mundo 30 años después de lucir este inolvidable look, devolviendo el protagonismo a estas pequeñas bolitas de nácar que hoy se cuelan en todos y cada uno de los detalles nupciales de la temporada. Se trata de una creación de su admirada Catherine Walker, la modista que también diseñó otros looks-icono de la Princesa, como aquel diseño azul que llevó en 1987 sobre la alfombra roja de Cannes. Este, en concreto, lo lució por primera vez en los British Fashion Awards de 1989, para recuperarlo un año después durante su visita a Hong Kong.

VER GALERÍA

Lo curioso del caso es saber que fue la propia Diana quien lo bautizó como vestido Elvis, debido al parecido razonable entre los cuellos de su chaquetilla con los peculiares estilismos que solía lucir el Rey del Rock. Se trataba de un diseño de corte cropped, con manga al codo, bordado con aplicaciones de perla de ostra y lentejuelas y, con un color ligeramente crema en el ribete, para diferenciar el remate. A juego, llevaba un vestido de línea A con escote recto y abertura trasera en la falda, fiel a una de sus siluetas favoritas a la hora de vestir de largo. Fue la propia diseñadora del look la que llegó a decir que este diseño 'le parecía muy apropiado para una visita a Oriente'.

VER GALERÍA

Tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, el mundo nupcial bebe de la inspiración de royals y celebrities a la hora de idear sus nuevas propuestas. Siempre se ha valorado la opción de los abrigos y las chaquetas para novias de invierno y, esta vez, es la diseñadora Isabelle Armstrong la que propone caminar hacia el altar con un bolero muy peculiar, ya se se podría catalogar como la réplica nupcial del vestido Elvis. De hecho, no sabemos si ha sucedido de forma premeditada o no, pero la propia firma ha bautizado ese diseño de corte sirena y escote recto como Diana, mientras que la chaqueta lleva por nombre Camille. Camille es un diseño de corte cropped que, si bien no está cuajado de perlas al completo, si que lleva estos detalles bordados desde los codos hasta los puños de las mangas, esta vez, largas y ligeramente acampanadas. Lo que sí encontramos es una similitud exacta en ese reconocible cuello subido. Este conjunto pertenece a su colección otoño-invierno 2019 y actualiza uno de los iconos de la historia de moda.