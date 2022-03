Las perlas, el nuevo objeto de deseo invade los accesorios de novias

Desde el invierno de 2017 una nueva tendencia llegó a las calles, cuajando de perlas buena parte de la ropa y los accesorios de modelos e influencers. Se colaron en bolsos, sudaderas y hasta en unos vaqueros diseñados por Zara que perfectamente se podrían llevar a una boda. Su manual de uso se renueva cada temporada y para el 2019 irrumpe con fuerza en el terreno nupcial. De ser un detalle utilizado estrictamente en joyería, han pasado a formar parte de vestidos y accesorios para novias, renovando el concepto más clásico al que suelen ir asociadas estas pequeñas esferas de nácar.

En salones y mules: No es el tipo de tacón, ni la forma de la horma, ni sus colores. Son los detalles de perlas los que convierten a los zapatos en el nuevo objeto de deseo de las novias que quieren apostar por las últimas tendencias en el día de su boda. Con permiso de las sandalias con lazos y de los zapatos a todo color, este tipo de calzado se recarga de perlas de la forma más barroca, cuajando empeines, pulseras, tacones o cubriendo por completo toda la pieza. Así, toman el relevo a esos bolsos que se colaron en el vestidor de las influencers y que triunfaron sin precedentes en street style.

Vestidos cuajados de perlas: Del mismo modo, los diseñadores nupciales sucumben a la tentación de temporada y bordan minuciosamente sus modelos con estas pequeñas aplicaciones. Se distribuyen en cuerpos, faldas o diseminados a lo largo de todo el vestido, como podemos en este diseño de la brasileña Isabella Narchi, imprimendo un inherente halo de romanticismo a cada vestido.

Velos con aplicaciones: La revolución de los velos nupciales evoluciona al ritmo frenético de los propios vestidos de novia. Entre las últimas tendencias que hemos visto esta temporada se pueden destacar los velos a todo color, la vuelta de tuerca de los velos de plumeti o los diseños nupciales con velo incorporado. Ahora, recién llegados desde nuestras antípodas australianas, este tradicional accesorio se impregna de la tendencia gypset que reina en Byron Bay y se borda con pequeñas aplicaciones-joya, gracias a las creaciones de Kate Willa Bridal.

Tocados y diademas: Parece que Rocky Barnes ayudó a poner en el mapa de las tendencias las diademas cuajadas de perlas. En su caso, la utilizó como accesorio definitivo en uno de sus looks pre-nupciales con los que nos deleitó la semana antes de su día B. Este original complemento no tardaría en convertirse en un rotundo éxito, no solo entre las novias, sino entre mujeres poderosas como Ivanka Trump, que también sucumbió a los diseños más famosos de Lele Sadoughi. Los diseñadores nupciales también se han hecho eco de esta tendencia en alza y firmas como Hera (en la imagen) los incorporar a sus últimas colecciones.

Los nuevos y más delicados peinados: En 2018 triunfaron los lazos, no solo en vestidos de novia, sino en unos peinados donde se jugaban con estos femeninos detalles, bien en formato XL o bien incorporándolos a las trenzas, tal y como explicó Marieta, la estilista de Marieta Hair Style, a Hola.com. Sin embargo, parecen dar paso a una nueva oleada de perlas nacaradas que se prenden sutilmente del cabello, salpicándolo con pocas perlas pero estratégicamente colocadas, tal y como se muestra en esta imagen de la diseñadora Cristina Piña.