El escote favorito de Diana de Gales, ahora también en versión nupcial Unos bustiers con microdrapeados que se cruzaban de forma estratégica fueron la clave de muchos de los looks de la Princesa

El palabra de honor es una silueta que se resiste a pasar de moda en los looks de invitada. Estuvo de plena actualidad en la década de los 80, reforzando su leyenda gracias a mujeres como Diana de Gales. El estilo pionero de la Princesa no se podría entender a día de hoy sin esos escotes rectos con los que sabía potenciar su feminidad de una forma relajada y natural. Era fiel a los vestidos largos que dejaban sus hombros al descubierto, dejándonos para el recuerdo looks tan memorables como aquel diseño azul cielo y palabra de honor que eligió para asistir a Cannes en el año 1987.

Grace Kelly o Charlene de Mónaco también han sido royals adeptas a este tipo de siluetas, capaces de estilizar el cuerpo de la mujer con tan solo un cruce estratégico de drapeados o a base tiras que se entrecruzan a la altura de la cintura o por debajo del pecho. Esta efectiva fórmula de estilo también se traslada al terreno nupcial, asegurando a las novias un vestido capaz de potenciar como ningún otro las formas de cada mujer.

En la colección de primavera de la firma BHLND se pueden encontrar varios ejemplos. El modelo Garner es un diseño de corte princesa con falda voluminosa confeccionada a partir de formas onduladas. Su bustier, con silueta corazón, refleja lo mejor de las tendencias actuales y, a su vez, hace un guiño al pasado gracias a los microdrapeados que se cruzan a la altura del pecho hasta enmarcar la cintura. El truco de estilo tan solo reside en incorporar sobre el propio corpiño una capa de tejido como el tul, plisarlo y cruzarlo de forma estratégica.

Ocurre lo mismo con el diseño Jillian de esta misma firma estadounidense. Se trata de un vestido multiposición confeccionado con más de 40 metros de tul y, aún así, logra sensación de ligereza. Tiene la opción de diseñar el escote en más de 16 formas diferentes: sin tirantes, con hombros al descubierto, bateau... Sin embargo, todas las formas se construyen sobre un cuerpo palabra de honor con los microdrapeados que tantas veces utilizó la princesa de Gales.

La diseñadora Jenny Packham, una de las favoritas de la duquesa de Cambridge, consigue un cinematográfico look al más puro estilo años 50 con esta misma fórmula de estilo. Este diseño de línea 'A' parte de un bustier cruzado que delimita perfectamente la zona de la cintura, de la que nace una delicada falda con movimiento confeccionada con varias capas de tul. Además, los microplisados del escote se extienden a unas elegantes mangas cortas, ampliando las posibilidades para llevar en el día de tu boda el escote favorito de la princesa Diana, si es que no eres especialmente afín al palabra de honor.