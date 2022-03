Cinco vestidos para novias que quieren casarse al aire libre

España es un referente en la industria nupcial, algo que ha quedado desmostrado en las consagradas carrera de los grandes maestros nacionales y en los talentos emergentes que llevan por bandera el made in Spain a todos los rincones del mundo. Sabemos que nuestra moda gusta, y mucho, en otros puntos del mundo como Francia, Italia, Rusia o Estados Unidos; sin embargo, ¿nos hemos parado a pensar qué tipo de vestidos buscan las mujeres españolas a la hora de pasar por el altar? El último estudio de Pinterest nos saca de dudas. Basándose en las búsquedas registradas durante el último año, demuestran que algo está cambiando en el terreno nupcial. Las bodas actuales siguen una línea sencilla, sin grandes prestensiones y con la naturaleza como absoluta protagonista. De ahí que los lugares con encanto como invernaderos o casonas de película en medio del bosque tengan tanto éxito. Los jóvenes españoles de hoy prefieren casarse en entornos naturales y, como consecuencia, las novias se han lanzado a la búsqueda de vestidos acordes con el telón de fondo de su día más especial. A continuación, 5 ideas de vestidos según el lugar que escojas para tu boda.

Campo y raíces: Si hacemos un repaso por las nuevas propuestas de temporada, son varias las firmas españolas que han adaptado sus colecciones a un entorno bucólico, donde el romanticismo impregna las colecciones de primavera-verano. Ze García es un claro ejemplo. El modisto catalán sigue cosechando éxitos con sus colecciones nupciales, esta vez, gracias a Doma, unas propuestas que, como su propio nombre indican, se asientan sobre el terreno de la doma clásica. Sus vestidos son una combinación de siluetas actuales, sencillas y cargadas de sutiles detalles que los hacen tremendamente especiales.

Mar: Las propuestas de Cortana van ligadas de raíz al Mediterráneo gracias a unos vestidos con sabor a Costa Brava y espíritu balear. Su directora creativa, Rosa Esteva, es de Son Servera, un pueblo mallorquín donde la vida transcurre tranquila, una filosofía slow que sabe plasmar en cada una de sus colecciones y se mimetizan con total naturalidad en una boda a orillas del mar. Cortana es una de esas firmas que se resisten a seguir los dictados de la moda. Es fiel a su propia creatividad y a un patronaje muy personal, reconocible a simple vista. Sus vestidos, tanto de novia como de prêt-à-porter, siguen siempre una línea similar pero introducen cada temporada giros novedosos que consiguen renovar sus propios conceptos. Adentrarse en su atelier es mágico, un sueño de color blanco donde admirar de cerca sus tejidos naturales procedentes de Italia. Su última colección nupcial es una delicia y encontramos diseños tan diferentes y atemporales capaces de evolucionar según el momento y los gustos de la novia.

Desierto: Con un paraje volcánico como telón de fondo, Tot-Hom adapta al buen tiempo sus vestidos de novia para su nueva colección Novias 2019, a la que han llamado Whispers in the desert ('Susurros en el desierto'). Sus propuestas se materializan en forma de románticos diseños de personalidad y moldeados a base de volúmenes, transparencias y encajes. Depurados looks que se entrelazan con bordados cosidos a mano, empoderando el valor único de la artesanía para alcanzar el grado máximo de elegancia. Tal y como rezan en su página web, "el desierto y sus dunas de arena, los áridos paisajes salpicados de hierba seca, rocas y las superficies que se extienden hasta topar con el mar escondiendo sueños e historias, elevarán a la novia cómo una auténtica estrella, ensalzando su belleza cautivadora y convirtiéndola en el centro de todas las miradas".

Campiña: Tamara Vázquez es la cabeza pensante de Romancera, una firma que lleva menos de un año en acción. Su misión es reclamar el lugar de honor que le correspone a la Costura y a la moda hecha con las manos. Después de trabajar en el sector de la abogacía, decidió cambiar de rumbo movida por una pasión. Junto a su equipo de profesionales con años de trayectoria a sus espaldas, idearon una primera colección de contrastes, actual pero repleta de referencias vintage. Los volúmenes arquitectónicos juegan un papel esencial en sus primeras propuestas y se alían con detalles de lazos negros, volantes y vestidos de encaje que parecen sacados de la campiña inglesa o del imaginario de una novela de Jane Austen.

Montaña: La firma Teresa Baena presenta Sol, su colección más bohemia, diseñada para novias que quieren celebrar su boda al aire libre. Los bordados de estilo naïf, los tejidos ligeros y las líneas románticas han sabido ganar terreno a los diseños tradicionales. Sus vestidos abrazan las espaldas descubiertas, faldas con caída, encajes confeccionados a mano y gasas de seda, crepé o satén que exaltan las sencillez y la belleza natural de la novia.