¿Sabes cuáles son los vestidos españoles que triunfan en otros países del mundo?

Que España se ha convertido en un referente de la industria nupcial es algo, hoy en día, indiscutible. Los jóvenes talentos se codean con la experiencia de los grandes maestros nacionales llevando por bandera el made in Spain a todos los rincones del mundo. Pasarelas como las de Barcelona Bridal Fashion Week ayudan a potenciar este golpe de efecto para dar visibilidad a las tendencias patrias que luchan por posicionarse entre los grandes gigantes que pasean sus diseños por las pasarelas de la Gran Manzana. Yolancris ha conseguido el hito de desfilar por primera vez en la Alta Costura parisina, la influencia de Pronovias ha llegado hasta China, donde acaban de abrir su primera flaship store y Rosa Clará ya es todo un pilar nupcial consolidado en países como Francia, Italia, Rusia o Estados Unidos. Hablamos con esta firma catalana para averiguar cómo son los diseños que mejor acogida están teniendo en los diferentes puntos del globo.

Francia: El amor por las prendas sencillas, una elegante languidez y ese efecto despreocupado al que algunos llaman je ne sais quoi, podrían ser los tres pilares del estilo de las mujeres francesas, todo un referente de moda internacional. Como no podría ser de otra forma, sus vestidos de novia hacen gala de la falta de ornamentos y volúmenes exagerados. Las novias francesas prefieren vestidos ligeros y relajados que se aproximan a una estética bohemia. Por eso, el diseño Malec es de los que causan sensación en el país galo. En guipur y tul de plumeti, una combinación tan romántica como efectiva, fiel reflejo del estilo que predomina a la orilla izquierda del Sena.

Italia: Fuerza, raza, orígenes y, sobre todo, mucha diversión. Las italianas son las encargadas de poner la nota llamativa en las semanas de la moda internacional. Con Giovanna Battaglia a la cabeza, son amantes de los estampados, las texturas, los accesorios y viven su particular dolce vita a todo color. Ya sabíamos cómo eran los velos favoritos de las italianas pero, ¿qué vestidos de novia prefieren para pronunciar el 'sí quiero'? Según la firma Rosa Clará, tienen predilección por los vestidos de líneas románticas como el modelo Domit: un diseño de corte princesa, con encaje de tul y pedrería.

Rusia: It-girls como Miroslava Duma, Vika Gazinskaya, Ulyanna Sergeenko o Elena Perminova han saltado a primera plana para romper con el estereotipo del estilo ruso, sobrecargado, extravagante, y demostrarnos a golpe de street style que en sus armarios también hay espacio para el minimalismo y las tendencias más estilosas. Sin embargo, si nos guiamos por los datos recogidos por la firma Rosa Clará, a la hora de pasar por el altar las novias vuelven a recaer en la estética princesa, los vestidos con volumen y las siluetas algo más ostentosas. El ejemplo perfecto es el modelo Doe, uno de los más vendidos del país, que posee una espectacular falda de tul de seda y está bordado en pedrería.

Estados Unidos: A menudo se asocia el diseño estadounidense con el estilo de vida que lleva por bandera el American Way of Life: una mezcla compensada entre relax y sofisticación, entre básicos de fondo de armario y prendas inolvidables, una combinación de tesoros vintage y grandes diseñadores. Las mujeres estadounidenses saben conjugar la elegancia, la atemporalidad con el espíritu libre del que hizo gala uno de sus mayores exponentes de estilo: la inolvidable Carolynn Bessette, esposa de John John Kennedy y portadora de uno de los vestidos más recordados de la historia nupcial. Hoy, los gustos de las americanas continuan en esa línea donde los looks siguen un patrón de líneas suaves. El modelo Mattise, dicen, es todo un éxito de ventas, un modelo de la colección Couture de impecable confección, con una voluminosa falda que se combina con un seductor cuerpo de escote pronunciado.