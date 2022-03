Descubre a la joven promesa española que está cambiando el diseño nupcial

Reveligion es una de esas rara avis que surgen como por arte de magia cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo. Reveligion no es solo moda, es arte. Es la particular forma de expresión de María Rodríguez Blanco, la mente creativa que está detrás de los volúmenes y los colores que han cautivado a la industria nacional. "La palabra que mejor define mi ropa es 'especial'. Son diseños que te hacen sentir diferente. Es como un viaje al pasado entre fantasía de cuento y glamour barroco". Esta firma de novias e invitadas ha tocado el éxito con las manos tras su paso por la pasarela de jóvenes talentos Samsung EGO, celebrada dentro del marco de Mercedes Benz Madrid Fashion Week. Un trampolín para dar a conocer el trabajo de personas como ella, cuya peculiar forma de entender el diseño merece ser vista y escuchada. Hablamos con esta sevillana para conocer Reveligion desde sus orígenes, desde aquella idea inicial que hoy se materializa en una firme promesa del diseño español y en las nuevas tendencias nupciales de la temporada.

VER GALERÍA

Reveligion es un juego de palabras entre Religión, Revelación y Revolución. "Estos conceptos forman parte de mis valores personales. La religión es uno de los pilares básicos de nuestra cultura, con su poder de influir y cambiar a las personas. La magia de la revolución está conectada a la capacidad del ser humano de influir al mundo y la revelación es ese factor capaz de manifestar algo oculto o desconocido. Me parecen tres palabras fascinantes y conectadas entre sí". Como todos los comienzos, el de María tampoco fue fácil. Probó suerte en el mundo del arte, coleccionó experiencias entre Londres y Madrid y volvió a Sevilla con una maleta cargada de ideas que asentaron las bases de lo que hoy es Reveligion. "Tras una crisis de fe muy importante que tuve en el año 2015, me di cuenta que necesitaba canalizar todos los sentimientos negativos que rondaban mi cabeza a través de alguna actividad artística. Reveligion surge como una forma de expresión y evasión de la realidad". De este punto de inflexión surgió Rainbow, su primera colección. A partir de ese momento, su camino al éxito comenzaba a moldearse a fuego lento, como surgen las mejores cosas.

¿Cuál es la filosofía de la marca?

Para definir la filosofía de marca, hemos creado un decálogo en el que exponemos los diez pilares fundamentes que posee Reveligion: Brillo y fantasía, volumen, honestidad con el cliente y calidad en el sistema de producción, ecología, total look, sostenibilidad, evasión hacia lugares fantásticos, fuerza y carácter, patrones sencillos con formas femeninas y puesta en escena.

VER GALERÍA

¿A qué público queréis llegar?

Nos dirigimos a todas las mujeres del mundo que quieran divertirse. Creo que la descripción que tenemos en Instagram es la más acertada para definir a la mujer Reveligion 'clothes for really naughty girls' ('ropa para chicas traviesas'). Diseñar me hace feliz porque vuelvo a ser niña. Reveligion representa a todas esas mujeres que disfrutaron vistiéndose de princesas, que han madurado y que aún así no se toman la moda demasiado en serio, pues lo que quieren es disfrutar de ella.

Moda nupcial o looks de invitada, ¿con qué disfrutáis más?

Personalmente, con lo que más disfruto es creando la colección, el trabajo a medida es algo puntual. Me gusta trabajar con un sentido, con una inspiración y con una fuente concreta. Particularmente, si quiero que Reveligion sea relacionado con algo es con una mezlca de técnicas industriales y artesanales. Cosiendo a mano es con lo que más me siento conectada dentro de todo el trabajo que hago.

¿Quiénes son vuestros referentes de estilo?

Tengo tantos que no podría nombrártelos. Cuando empieza la época de desfiles los vemos todos en el taller mientras trabajamos. De alguna manera todos nos influyen de alguna forma. Podría nombrarte desde María Escoté, pasando por Pepa Salazar, Balenciaga o Viktor and Rolf, un poco de todo.

VER GALERÍA

¿En qué se basa vuestra última colección?

Ritch está inspirada en cómo yo me imaginaba las historias que mi suegro me contaba de Sudáfrica. Para ser mas concreta, en como vestía a los Afrikaners. Mientras las recargaba de fornituras, adornos y complementos, a los negros los vestía de una forma muy minimalista.

¿Qué tienen las novias Reveligion que no tengan las demás?

La novia Reveligion viste un prêt-à-porter de fiesta y alta costura actualizado para moda nupcial. Los patrones están sacados de las colecciones que realizamos, pero los adaptamos y los transformamos para que funcionen en una boda y sean únicos. Introducimos técnicas manuales como unos bordados realizados en los talleres de alta costura de París.

¿Qué significa para vosotros haber podido desfilar en Samsung EGO?

Un sueño cumplido. Era la tercera vez que nos presentábamos, así que hemos estado en una burbuja durante todo el proceso. Ha sido increíble, de verdad.

¿Por qué creéis que os han elegido a vosotros?

Buena pregunta. Creo que tenemos una imagen de marca muy definida que he ido puliendo en todas las veces que me he presentado. Tenemos muy claro lo que es Reveligion y lo que nos define, por lo que hemos presentado un proyecto muy sólido y machacado de tal forma que cuando le pegas un vistazo al dossier de la colección sabes qué estamos exportando como marca.

¿Cómo afrontáis este gran reto sobre la pasarela?

Pues con muchísimo positivismo y trabajando muy duro. Realmente no se ve todo el esfuerzo que lleva detrás, los fines de semana encerrada en el taller cosiendo perla a perla a mano y todo el proceso, desde la idea principal a verlo en Madrid. Han sido siete meses y medio de quebraderos de cabeza y dolores de espalda, pero el resultado ha superado las expectativas, ¡estamos muy muy contentos!

VER GALERÍA

¿Qué habéis visto en Verbena Madrid para aliaros con ellos en vuestra última editorial?

Compartimos con Verbena los valores principales de marca, como el trabajo artesanal y la tradición. Cuando Cristina Criado (co-fundadora de Verbena Madrid junto a Carmen García), me mandó un mensaje proponiéndome una colaboración no me lo podía creer. En ese punto Reveligion era super pequeñita y esa sesión de fotos nos ha dado bastante posicionamiento de marca, por lo que les estaré tremendamente agradecidas siempre.

¿Otros proyectos que tengáis en mente?

De momento tenemos todas las miras puestas en la nueva colección de Primavera-Verano 2020, en la que sacaremos prendas mucho más comerciale, así que estamos preparando la comercialización. Es un paso más, un proyecto un poco ambicioso pero creemos que con trabajo y pasión puede dar buen resultado. Ritch ha sido una colección para darnos a conocer y dar mucha imagen de marca, por eso no tenemos idea de hacer producción para venta pero sí algunas prendas sueltas a medida.

Moda nupcial en tiempos de Instagram: ¿creéis que es una buena herramienta de crecimiento empresarial? ¿Qué otras alternativas pueden ser eficaces?

Instagram es una herramienta increíble. Para nosotros está siendo una lanzadera en la que darnos a conocer y mostrar lo que hacemos. Además, estamos teniendo resultados muy positivos ya que tenemos contacto directo con estilistas y fotógrafos. Nos estamos dando a conocer gracias a las redes sociales, a la MBFW Madrid y a todas las colaboraciones que estamos teniendo con estilistas y productores.

VER GALERÍA

¿Quién ha llevado vuestros diseños?

De momento nadie famoso o conocido. Nos escribió Judith, una chica que está estudiando periodismo, para decirnos que iba a los Goya. Le prestamos el Pompón (un vestido azul de carruchas con mucho volumen) y solo por ver cómo se ha sentido la chica llevando este diseño ha merecido la pena.

¿A quién tos gustaría vestir de novia? ¿Y de invitada?

Me gustaría vestir a Florence Welch, Lourdes de Russian Red o Alexa Chung, por decir algunas. Estoy obsesionada con Inglaterra. El movimiento alternativo era lo que estaba de moda cuando estaba en la Universidad y tengo la sensación de que, de alguna manera, me ha influenciado muchísimo a la hora de ser quien soy.

¿Cómo tiene que ser la novia del 2019?

Yo me casé con una pamela rosa de Javier Jiménez y me siento muy influenciada por Roberto Diz (mi antiguo profesor de universidad) que ha evolucionado el mundo de la novia. Sin embargo, creo que todavía queda mucho por hacer. Un estilismo nupcial es algo más de un traje blanco, un velo y un bouquet. Espero que el 2019 sea el año en el que vamos rompiendo barreras y aceptando otras formas de ver la moda de novia.

Una silueta que triunfará este año:

En Reveligion hemos apostado por el triángulo y el triángulo invertido, potenciando hombros, mangas y volumen en bajos.

¿Novias con velo o sin velo?

Personalmente me gustan con. Ese momento 'puedes besar a la novia' queda mucho mas romántico si el novio tiene que levantar el velo. Personalmente me gusta mezclar un poco de clásico con moderno. Cásate de blanco con tu velo pero, por ejemplo, ponte tacón rosa. Soy mujer de contrastes.

¿Vestidos de novia blancos o con color?

Blanco para la ceremonia y de color para el baile. Creo que toda mujer necesita al menos dos trajes de novia. Yo fui suertuda y ¡tuve tres!

¿Novias con tacón o con zapato plano?

Aunque sea mujer cómoda y vaya casi siempre en plano, creo que el toque elegante que da un tacón al andar no lo da un zapato plano. Por lo que, al menos para andar hacia el altar, es mejor llevar tacón, aunque sea poco. Sin embargo, ¡sería criminal después de tantas horas de pie bailar con tacones! Incluso unos deportivos bonitos, me gustan. Todo ello depende de la personalidad de la novia, en tu boda tienes que ser tú. En mi caso, como casi nunca voy maquillada, cuando me pintaron no reconocía a la mujer del espejo, por lo que es súper importante no intentar jugar a ser alguien que no eres. Si vas siempre en tacones, ponte tacones, si estas acostumbrada a ir plana, ¡ponte plana! En mi caso, mi marido me regaló los Rockstud de Valentino y ¡acabé bailando descalza hasta las cinco de la mañana!

VER GALERÍA

El accesorio que nunca tiene que faltar en una novia

Una buena sonrisa, la cara de felicidad es el complemento perfecto, lo demás no es tan importante, te lo dice una diseñadora.

Una anécdota con alguna novia o con su vestido

Tengo muchas, cada vestido que hemos hecho nos ha ido marcando. Tratar con chicas que tienen esa ilusión por compartir su mundo con el amor de sus vidas, mezclado con lo súper romántica que soy, hace que me involucre muchísimo con cada traje. Siento que dejo un trocito de mí en cada uno y es una parte preciosa de mi trabajo.

¿Dónde se venden vuestros diseños?

Tenemos taller donde atendemos a nuestros clientes en Sevilla. Además, contamos con un punto de venta en Madrid, en That’s my closet y muy pronto anunciaremos otros. Todavía no puedo contarlo, ¡es un secreto!

¿Cuáles son vuestros objetivos en el futuro?

Poder contar con la solvencia necesaria para ir creciendo profesionalmente y sumando proyectos. Nos encantaría entrar en el mercado inglés y afianzarnos en el español, pero todo se andará, tiempo al tiempo.