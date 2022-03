¿Recuerdas este vestido de Blake Lively? Ahora se ha convertido en un referente nupcial

Cada año, la Gala MET y sus estridentes temáticas, nos dejan una de las alfombras rojas más peculiares del panorama internacional. Actrices, modelos, cantantes y otras celebrities dan rienda suelta a su imaginación para conseguir el look más impactante de la noche. Echando la vista atrás al año 2016, podemos recordar a una de las grandes triunfadoras de la velada que nunca falta en las listas de las mejor vestidas. Blake Lively, cuyos looks han sido elegidos más de una vez como los mejores de la gala por los lectores de Hola.com, lució en este caso un diseño de Burberry con unas estratégicas flores en su escote. Detalle que tres años más tarde aparece en formato nupcial para llenar de magia los vestidos de novia más trabajados de la nueva temporada.

La temática elegida aquel año en la gala benéfica del Metropolitan Museum fue ‘Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology’, que sirvió de inspiración a los invitados para sacar a relucir sus looks más futuristas. Sin embargo, entre tonos metalizados, máscaras y paillettes de plata, solo Blake Lively se tomó la licencia de saltarse el dress-code impuesto y salir airosa con uno de sus estilismos más románticos y etéreos. Se trata de un edulcorado vestido de Burberry, en rosa pastel con escote en forma de corazón y falda plisada con amplísima abertura. De su espalda nace una larga cola bordada con flores en contraste, que conseguían asomarse también por su drapeado escote.

Lo que antes se cubría de encaje para simular cierta estética lencera, ahora se llena con los bordados en relieve más bucólicos de la temporada. Firmas internacionales como Rachel Gilbert consiguen crear dos años más tarde ese mismo efecto sorpresa en su colección nupcial. Lo encontramos dentro de la colección otoño-invierno 2018 gracias al modelo Liliana. Un diseño pensado para las novias y versión más minimalista que reinterpreta el estilismo que llevó la actriz estadounidense sobre la alfombra roja. Se trata de un vestido de líneas rectas, también con una amplia abertura lateral y un arquitectónico escote drapeado cubierto de rosas.

Estos diseños cuentan con el implacable factor sorpresa. El juego de capas y el contraste de colores y texturas inesperadas en un mismo vestido provocan atracción a primera vista. Y eso es lo que sucede con los diseños de Victoria, la firma de novias e invitadas de Vicky Martín Berrocal. Entre sus sugerentes propuestas, encontramos el modelo Alcázar. Pertenece a la línea Victoria, cuyos diseños desprender una esencia sureña mucho más palpable que en la línea Victoria. Se trata de un vestido de crepé con cuerpo ajustado, profundo escote en 'v' delantero y manga larga. Su volante asimétrico en el bajo habla con acento andaluz y su capa interior del bajo bordada con flores tostadas marca el antes y el después más especial que hemos visto en un vestido de novia.