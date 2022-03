Edurne se suma a la última moda entre las novias

En las últimas temporadas, han sido muchas las celebrities que se han dejado guiar por tendencias que van más allá de los estrictos dictados de pasarela. Parece que los vestidos de novia se han convertido en fuente de inspiración para estrellas como Jennifer López, Julianne Moore o Poppy Delevingne, que han conquistado escenarios y alfombras rojas a golpe de moda nupcial. La última en sumarse a esta nueva oleada ha sido Edurne. La cantante madrileña ha encontrado la clave de su look de fiesta en el estampado de lunares, la tendencia que está conquistando a las novias más atrevidas de 2019.

Es el estampado universal al que recurren cada temporada desde reinas y princesas a modelos, actrices e instagrammers. Los lunares se han ganado por derecho propio un lugar de honor en el vestidor de las mujeres más elegantes porque abandera la moda sin tallas y favorece a todos los tipos de cuerpo. Edurne ha confiado en las manos del modisto Antonio García y en su estilista, Leticia Riestra, para pisar el plató de Got Talent, el talent show del que forma parte del jurado. Se trata de un diseño de escote asimétrico y cuerpo drapeado, con cintura marcada por un lazo negro y una falda con movimiento confeccionada a base de microplisados. Completa su look con unos pendientes de Market Place New York y un brazalete de BDBA. Este tipo de looks y este estampado en concreto, han traspasado la delgada línea que separa los looks de invitada para colarse por la puerta grande en el mundo nupcial.

Así ha sucedido con Coosy, una de las firmas españolas favoritas entre las invitadas españolas. En White, su primera línea dedicada a las novias, destaca el diseño más versátil que hemos visto esta temporada. Y es que, sorprendentemente, esta firma gallega ha apostado por el estampado de lunares en su primera colección nupcial. De volantes, con mangas livianas e infinitas y, al igual que Edurne, con un lazo negro a la cintura que cumple el objetivo de enmarcar la silueta, este vestido promete hacer las delicias tanto dentro como fuera del altar.

Muchas novias de hoy en día tienden a alejarse del convencional vestido blanco en busca de nuevas referencias que se adecuen a su personalidad o al propio estilo de la boda. Pasar por alto esta norma no escrita hace que suceda la magia en los diseños nupciales para dar lugar a piezas como la que aparece en la imagen superior, ideada por Inés Martín Alcalde. Y es que siempre hay novias dispuestas a romper con los cánones más tradicionales para dar un giro de 180 º al mundo nupcial. De este modo, la diseñadora consigue difuminar el límite entre novias e invitadas, ampliando el abanico de opciones a la hora de pasar por el altar.

