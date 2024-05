Marta Ortega, minimalismo y comodidad con un abrigo ligero y 'mules' italianas en su encuentro con la Reina

Este jueves, la reina Letizia ha presidido de la mano de Felipe VI la primera reunión del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales en el Palacio Real de Madrid, que se ceha celebrado a poco menos de un año de su fundación con el objetivo de impulsar la colaboración público-privada para difundir la diversidad y calidad excepcional de las Colecciones Reales y promocionar la cultura. Además de la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, hay 16 patronos miembros natos de la institución y 15 patronos electos para un período de tres años renovables, entre los cuales encontramos a algunas de las personalidades más influyentes de la industria de la moda española.

Marta Ortega, pura elegancia y minimalismo en su cita con la reina Letizia

Entre los 15 patronos electos, encontramos a Marta Ortega, presidenta de Inditex, y, a su lado, a Sheila Loewe Boente, presidenta de la Fundación Loewe. Son dos perfiles que, con su trabajo, han conseguido impulsar la popularidad y buena reputación de la moda nacional a nivel global. Desde que asumió el cargo para continuar el legado de sus padres, la oriunda de Galicia ha organizado y protagonizado sonados eventos para Zara tanto en España como en Estados Unidos y se ha convertido en una de nuestras grandes embajadoras de estilo, sinónimo de elegancia y discreción.

El look que ha elegido para este acto presidido por la reina Letizia refleja bien esta premisa y adelanta las tendencias para el entretiempo que seguramente llevaremos el próximo otoño. Sobre un vestido midi color marrón chocolate de cuello a la caja con plisados, Marta Ortega ha llevado un abrigo ligero de lino en tono arena que no tiene solapas y, más bien, destaca por la pureza de sus líneas. Es una combinación de lo más sencilla que no deja de ser absolutamente sofisticada y pone en valor por qué la empresaria gallega es exponente global del 'lujo silencioso', al igual que Meghan Markle.

Los complementos de lujo que no se quita en primavera

Por los momentos, desconocemos si estas prendas podrán ficharse en alguna de las firmas de Inditex proximamente, pero lo que sí queda claro es que al momento de seleccionar sus complementos, la hija de Amancio Ortega ha querido apostar por enseñas de lujo internacionales: su bolso un modelo Kelly pequeño, de Hermès, confeccionado en ante marrón, y unas originales sandalias destalonadas, de Bottega Veneta.

Si bien su familia posee una de las mayores fortunas de España, ella no olvida el modelo de negocio que le llevó a lo más alto y combina creaciones exclusivas y muy caras de afamados diseñadores con otras más asequibles, demostrando que no hace falta gastar miles de euros para lucir fabulosa y a la última.

Algo parecido ocurrió hace apenas una semana en las últimas jornadas del Longines Global Champions Tour, que se celebró en el Club de Campo Villa de Madrid, una jornada de hípica en la que, a pesar de la tierra y el césped, optó por los mismos zapatos de piel italiana. Hablamos de estas 'mules' de cordero color goma que se venden en la web de Bottega Veneta por 850 euros y, además de tener un tacón grueso y comodísimo de solo cinco centímetros de altura, se distinguen por los relieves antideslizantes adheridos a su suela, más típicos de un zapato deportivo y superconvenientes para días en los que hay que caminar mucho.