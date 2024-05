Los básicos de Marta Ortega en la hípica: vaqueros 'cropped' de Zara y originales sandalias de piel La empresaria gallega combina moda 'made in Spain' con accesorios de lujo de lo más llamativos

La hípica es una de las grandes pasiones de Marta Ortega y aunque hace varios años que esta dejó de competir, la empresaria continúa siguiéndola de cerca. Este fin de semana, ha asistido con sus hijos (incluido el benjamín de la familia) y su pareja, Carlos Torretta, a las últimas jornadas del Longines Global Champions Tour, que se celebró en el Club de Campo Villa de Madrid. La hija de Amancio Ortega reapareció con dos looks que tenemos muchas ganas de copiar antes de que suban más las temperaturas, y lo mejor de todo es que muchas de sus prendas las puedes encontrar en el catálogo de Zara.

El armario cápsula de Marta Ortega en la hípica

No hace falta repasar todos los looks que ha llevado en la última década para darnos cuenta de que Marta Ortega tiene un estilo ultradefinido: desde su predilección por el negro, que ha demostrado tanto en bodas de amigos como en sus vacaciones de verano, hasta el idilio que mantiene con los vestidos bohemios de Zara. El primer estilismo con el que nos ha sorprendido en la hípica madrileña no se aleja de estos parámetros sino que, de hecho, los sigue al pie de la letra.

La gallega llevó un vestido largo de falda midi con vuelo, sobre la cual añadió una sudadera de punto de ganchillo al tono. Lamentablemente, se desconoce por los momentos a qué firmas pertenecen estos diseños. Lo mismo ocurre con sus sandalias de empeine asimétrico, un par confeccionado en piel reluciente.

Vaqueros anchos de Zara para llevar con sandalias

En el armario de la hija de Amancio Ortega, como es lógico, se encuentran las últimas novedades de los catálogos de Inditex con las prendas estrella de muchas firmas de lujo. Este segundo look más abrigado, para los días más fríos de la primavera e incluso para noches de verano, se compone de tantas piezas de alta gama como asequibles. A su americana clásica de color negro, sumó unos vaqueros blancos, de Zara (29,95 euros), que llevan el nombre de 'barrel cropped'. Su corte relajado (de pernera ancha) con el tiro medio resulta especialmente cómodo para jornadas en el campo de la mano de sus hijos.

En cuanto al calzado, sin embargo, no optó por un par de su propia marca sino que aprovechó la ocasión para estrenar unas 'mules' de piel italiana de cordero color goma, de Bottega Veneta (850 euros). Además de tener un tacón comodísimo de solo cinco centímetros de altura, su suela es ideal para caminar por la tierra, puesto que tiene relieves antideslizantes más típicos de un zapato deportivo.

Al tratarse de una de las ejecutivas con más repercusión en la industria de la moda a nivel internacional, es de esperar que no solo adquiera ropa hecha en nuestro país, sobre todo si nos referimos a las exclusivas enseñas de lujo que triunfan en el sector de los complementos.

Mezcla accesorios de lujo con prendas asequibles

El toque final para el look de hípica de Marta Ortega lo puso su bolso de mano Hermès Constance, realizado en piel de cocodrilo porosus color marrón chocolate. Es un diseño extremadamente difícil de conseguir, aunque sí que hemos podido fichar existencias en un par de plataformas de segunda mano. Eso sí, su precio puede rondar los 13.000 euros.