Marta Ortega celebra su último éxito presumiendo de barriguita y rodeada de supermodelos en Londres

Desde que Marta Ortega asumiera la presidencia de Inditex, su éxito no ha hecho más que crecer como la espuma. De cara a este nuevo curso, ha lanzado de la mano de Zara, la marca más famosa de la compañía, la colección Steven Meisel New York, que aún no ha salido a la venta pero ya ha conseguido generar numerosos comentarios y titulares en todo el mundo. Como ha ocurrido con las últimas colaboraciones de este tipo, Marta ha querido también organizar una serie de eventos en algunas de las capitales de moda más importantes del mundo para celebrar su lanzamiento. La última ha sido en Londres, donde se ha dado cita con algunas supermodelos de ayer y hoy y ha presumido, además, de curvas premamá.

Una estilosa premamá en la Gran Manzana

La hija de Amancio Ortega ha aprovechado el foco mediático y la presencia de rostros conocidos que atraen las Fashion Weeks más prestigiosas para celebrar eventos publicitarios de su nuevo éxito empresarial. Si hace unos días hablábamos de la fiesta organizada en Nueva York en la que se codeaba con Kaia Gerber o Karolina Kurkova, ayer fue Londres, que acaba de dar también el pistoletazo de salida a su semana de la moda, el enclave elegido.

Para la cita escogida, Marta ha elegido un diseño estampado con el que ha presumido de curvas premamá -recordemos que se encuentra embarazada de su tercer hijo, el segundo fruto de su matrimonio con Carlos Torretta-. Concretamente, ha optado por un vestido de topitos con cuello a la caja, manga larga y falda hasta los tobillos que realzaba su barriguita. Lo ha acompañado de unos salones de piel negra con tacón bajo y tira en el empeine, y ha completado con un collar brillante.

Reunión de supermodelos

Si el negro ha sido el color escogido por Marta para esta cita tan especial para ella, también han apostado por él varias de las invitadas a la velada. Entre ellas, encontramos a dos de las supermodelos más icónicas de los 90: Cindy Crawford y Linda Evangelista. Esta última ha asistido tanto a la fiesta de Nueva York como a la de Londres, demostrando de nuevo su gran relación tanto con la presidenta de Inditex como con el fotógrafo Steven Meisel, de quien es amiga desde hace cerca de tres décadas.

Tampoco ha faltado al evento Lila Moss, hija de la famosa top británica Kate Moss, quien también ha elegido un conjunto negro. En su caso, ha combinado una camiseta semitransparente, shorts de cuero, blazer clásica y botines de estilo motero.