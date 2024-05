Lourdes Montes, la invitada perfecta en Jerez con vestido sevillano de lino y calzado cómodo La diseñadora encuentra una combinación ideal que no solo es muy favorecedora, sino también muy fresquita

Sus conocimientos y pasión por la moda que demuestra a través de sus creaciones flamencas bajo el sello de Miabril han hecho de Lourdes Montes una de las invitadas más elegantes allá donde va. De hecho, inolvidable fue su apuesta el pasado 14 de febrero de 2024 cuando acudió a la fiesta ¡HOLA! de inauguración de MBFWM en el Teatro Real de Madrid. Aquella noche, la diseñadora sevillana, que el próximo mes de junio celebrará la boda de su hermana, Sibi, con Mateo Ibáñez Pacheco, nos cautivó con un minivestido de punto metalizado con cuello a la caja y manga larga de Claro Couture, que combinó con sandalias con lazo en el tobillo y joyería de RABAT.

Un look de invitada muy fresquito y favorecedor

Sin embargo, Lourdes Montes no solo acierta con sus apuestas de moda en los eventos de noche, también durante el día sabe cómo cautivarnos convirtiéndose en la invitada perfecta. En concreto, la diseñadora ha acudido junto a su marido, Francisco Rivera Ordoñez, a una fiesta con motivo del 150º aniversario de Bodegas Fundador, en Jerez de la Frontera (Cádiz). “Tenemos que apoyar el talento español”, confesó a ¡HOLA! el pasado mes de febrero. Y dicho y eso porque también se ha decantado en la localidad gaditana por el made in Spain. En concreto, y como pieza central de su look, estrena un vestido de la firma sevillana Panambi, fundada por Lola Jiménez.

Buscando no solo la funcionalidad, sino también detalles de tendencia, Lourdes Montes lleva el vestido Anu (300 euros) que se caracteriza por su acabado étnico con ricos bordados en el pecho y el bajo de la falda. Confeccionado en lino, un tejido muy fresquito para días caluroso, tiene unas innovadoras mangas estilo alerones con ribete en negro. Por su parte, muestra un escote cuadrado, mientras que la espalda se presenta descubierta con un elegante corte en V.

Un vestido perfecto para llevar con calzado cómodo

La opción de la firma sevillana para combinar este vestido de lino es llevarlo con calzado plano de acabado artesanal. Sin embargo, Lourdes Montes opta por otra elección muy cómoda, unas alpargatas de cuña. En concreto, ficha un modelo de Gaimo, firma fundada por José Luis Iturriaga en La Rioja. Curiosamente, este sello, que apuesta por la fabricación artesanal en España, también es uno de los que figuran en el armario de doña Letizia.