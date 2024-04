Lourdes Montes sorprende en la fiesta de ¡HOLA! con minivestido de lentejuelas y sandalias con lazada

La noche del 14 de febrero ha estado marcada en el calendario por la fiesta ¡HOLA! de inauguración de MBFWM, en el que decenas de reconocidas personalidades se han dado cita para celebrar el inicio del mes de la moda. A las puertas del Teatro Real de Madrid, hemos visto a Eugenia Osborne y Ana Cristina Portillo apostar por originales trajes de chaqueta, a Miriam Giovanelli con un total look negro made in Spain muy especial, y a Lourdes Montes con uno de los estilismos más llamativos de la cita dignos de una amante de la industria como ella.

A su llegada al evento ha comentado ante los medios, "tenemos que apoyar el talento español, si nosotros mismos no lo hacemos..". Ejemplo de ello es la serie sobre el genio de la costura vasca, Cristóbal Balenciaga, que se estrenó hace unas semanas en la plataforma de Disney, "me encanta, y también soy muy fan de Delpozo" nos cuenta. Razón por la que en la mayoría de sus apariciones oficiales, ya sea en bodas o en fiestas exclusivas como esta, suele lucir piezas de diseñadores nacionales. Y en esta ocasión, en la que ha coincidido con grandes amigas como la estilista Cristina Reyes que trabaja con Tamara Falcó, ha presumido de kilométricas piernas gracias a la elección de su vestuario.

A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez la sevillana ha apostado por un minivestido bañado de lentejuelas con el que demuestra que también funcionan muy bien lejos de las festividades navideñas, ¡y nos encanta! Un diseño con un precioso acabado metalizado, ceñido a su silueta, cuello cerrado, hombreras acentuadas y de manga larga para protegerse de las bajas temperaturas que parece haber sido confeccionado sobre su cuerpo.

La elección de los complementos

La mujer de Fran Rivera, que confiesa su opinión sobre San Valentín, "no somos nada del día de los enamorados, lo celebramos cualquier día", ha encontrado la balanza perfecta en cuanto a complementos se refiere. Lo ha combinado de manera impecable con unas sandalias negras con gran lazada hacia atrás de Steve Madden y un clutch de terciopelo negro rematado con pequeños cristales. Aunque, para nuestra sorpresa nos confiesa cuál es el calzado que adora esta temporada, ¡y no tiene nada que ver con el que lleva en esta fiesta! "La tendencia que me encanta es el momento zapatilla. Detesto el chándal, solo para hacer deporte", explica. ¿La veremos con un look deportivo próximamente?