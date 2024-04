El impactante look de Aitana con mangas XXL y moños inspirados en Georgina Rodríguez

La vida personal y profesional de Aitana es tema central en los medios españoles esta semana, ya que no solo se avecina el estreno de Pared contra pared, sino que fue vista una vez más con Sebastián Yatra, solo cuatro meses después de su ruptura. Algo consiguió, no obstante, que dejáramos de pensar en ello por un momento: el último look que la cantante llevó a la presentación de esta nueva serie de Netflix, en Madrid, nos confirmó que su evolución hacia un estilo más maduro (y muy original) no tendrá marcha atrás.

Aitana centra la atención de los medios en su look

El pasado mes de noviembre, la propia cantante, ante tanto revuelo por su radical giro estilístico, publicó en sus redes una imagen sacada de un popular dibujo animado japonés titulado Chainsaw Man, uno de los más vistos de 2022 y cuya protagonista, Makina, es precisamente una chica pelirroja con flequillo que se pasa "al lado oscuro". Fue todo un guiño a su nueva etapa, con el lanzamiento del disco Alpha, que ha distanciado a la catalana de las audiencias infantiles, según la crítica.

En su día a día, luce conjuntos holgados e inspirados en la reveladora moda Y2K que muchas artistas han acabado dejando tras el auge del lujo silencioso. Sin embargo, ella se ha mantenido fiel a las siluetas desenfadadas de los años 2000, con vaqueros anchísimos de tiro bajo, tops de encaje o zapatillas de plataforma.

En medio de los rumores sobre una posible reconciliación con Sebastián Yatra, la extriunfita presentó su nueva serie para Netflix en Madrid, la comedia romántica Pared contra pared, donde comparte pantalla con Fernando Guallar. El artista colombiano no dejó de ser tema de conversación, eso está claro, pero notamos que la protagonista de esta jornada quiso distraer a la prensa con un look especialmente original: un vestido extragrande de cuero negro con mangas más largas de lo habitual y falda midi acampanada con pliegues.

Como decíamos, la elección de esta prenda no fue casual, puesto que pertenece al catálogo de Vetements (temporada Primavera/Verano 2024), una firma capitaneada por Guram Gvsalia que se hizo popular por sus diseños satíricos, con mensaje político o social. ¿Otra señal de su evolución estética?

El peinado más transgresor que le vimos primero a Georgina

Pasado medio año desde que hizo su primera referencia explícita a su amor por las series japonesas, Aitana no lleva la melena teñida de rojo, pero sigue ostentado un corte desgrafilado (aunque más largo que entonces) y con el mismo flequillo. Esto le ha permitido transformarse definitivamente en ese personaje que tanto le gusta porque finalmente puede recogerse el pelo en dos moños, uno a cada lado de la cabeza.

Es un peinado que típicamente asociamos con la cultura japonesa y al que, además, añadió unas extensiones con forma de trenzas que incluso llegaban a rozar sus caderas. El artífice detrás de esta obra de arte es Serpiente, encargado de los espectaculares peinados de Georgina Rodríguez. De hecho, la modelo ha llevado este tipo de estilismos en el pasado, sentando un precedente que otras celebrities quieren replicar.

