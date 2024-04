Anya Taylor-Joy, la más atrevida y sensual con un vestido 'bondage' de cuero y ojales

Anya Taylor-Joy es una de las actrices que, al igual que Margot Robbie o Zendaya, compromete su estilo cuando se encuentra promocionando un nuevo proyecto, y consigue mimetizarse con el personaje para generar conversación en torno a él. Ahora que la intérprete de origen argentino se encuentra de gira con Chris Hemsworth por el estreno de Furiosa, la esperada precuela de Mad Max, sus looks han dado un giro de 180 grados, dejando atrás los dulces vestidos de tul en favor de otras prendas más atrevidas y cañeras.

VER GALERÍA

- Anya Taylor-Joy y su look de 'femme fatale' junto a Chris Hemsworth hablando español

El gran cambio de Anya Taylor-Joy para promocionar Furiosa

Sabemos que, en el fondo, Anya tiene un estilo mucho más oscuro y cañero de lo que se piensa desde que, para su boda con Malcolm McRae, la actriz escogió un diseño de alta costura de Dior con estampado de cuervos negros. Por si fuera poco, al momento de elegir el postre, la pareja se decantó por unos peculiares pasteles con forma de corazón humano. Esta revelación nos hizo ver con otros ojos a la protagonista de Furiosa, quien solía llevar vestidos de princesa sobre la alfombra roja cuando alcanzó la fama mundial gracias a Gambito de Dama.

VER GALERÍA

- Por qué deberías seguir la pista a la actriz Anya Taylor-Joy en 2024

El cambio en su imagen ha sido radical y sigue la estética de sus últimos proyectos, más arriesgados que aquella exitosa serie de Netflix. Mientras que en los estrenos de Dune: Parte Dos la vimos enfundada en creaciones de alta costura que hacían referencias a lo oculto y lo distópico, para la gira promocional de Furiosa está vistiendo looks de lo más roqueros y sensuales con el objetivo de evocar a su personaje, Imperator Furiosa, interpretada en el resto de películas de la saga Mad Max por Charlize Theron.

En el vídeo promocional de la cinta, por ejemplo, vistió un teatral look de la diseñadora turco-inglesa Dilara Findikoglu (Otoño/Invierno 2024), inspirado en una utopía libre de límites y normas de género, así que su próximo estilismo no podía ser menos sorprendente.

VER GALERÍA

- Las imágenes de la boda de Anya Taylor-Joy donde se sirvieron pasteles en forma de corazón humano

Su sensual vestido 'bondage' en Las Vegas

Es por ello que lo volvió a demostrar en Las Vegas, donde presentó la película junto a su compañero de reparto, Chris Hemsworth, como parte de las jornadas de la convención CinemaCon, la cual reúne a productoras, cines y distribuidoras de todo Estados Unidos cada año. Su elección fue concretamente este vestido de motivo sadomasoquista, del diseñador Ludovic de Saint Sernin (Otoño/Invierno 2024), una pieza realizada utilizando tiras de piel de cordero color negro con ojales metálicos, que se envuelven a lo largo del cuerpo de la modelo como si se tratase de un bondaje erótico. Sobre el escote palabra de honor, se entrecruzan dos tirantes atados finalmente por la parte posterior del cuello.

VER GALERÍA

- Entramos con Anya Taylor-Joy al museo de moda más grande de París

Otro detalle sumamente sensual, que no parece intencional en un principio, es la tira que se desprende del vestido en el bajo y deja ver todavía más del muslo, sobre todo tomando en cuenta que, a diferencia de Sacha Quenby (quien lo llevó sobre la pasarela), Anya no llevó medias con el look. La argentina optó por una interpretación roquera del estilismo, de melena recogida en un moño desenfadado y maquillaje de sombras ahumadas que ponen el foco en su intensa mirada.