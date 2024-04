Calista Flockhart deslumbra con el traje blanco de las aristócratas para celebrar un nuevo éxito profesional La actriz y mujer de Harrison Ford se coordina con Naomi Watts, su compañera de reparto en 'Feud: Capote vs. The Swans'

Calista Flockhart y Harrison Ford son la prueba de que el amor se puede encontrar en cualquier etapa de la vida, ya que sus caminos se cruzaron cuando ella tenía 37 y él, 59, en los Globos de Oro del año 2002. Desde entonces, ha sido Ford quien ha asumido más roles interpretativos, mientras que ella, conocida por su papel de Ally McBeal, también ha explorado otros terrenos detrás de las cámaras. "Quiero dar las gracias a mi encantadora mujer. Me apoya cuando lo necesito, y necesito mucho apoyo", decía quien fuese Indiana Jones con lágrimas en los ojos mientras recibía su último galardón en los Critics Choice Awards. No obstante, ahora Flockhart ocupa portadas porque está a punto de estrenar Feud: Capote vs. The Swans, donde interpretará a uno de los fabulosos 'cisnes' del autor de A sangre fría.

Calista Flockhart deslumbra de blanco

La actriz encarna en la pantalla chica, concretamente a través de los servidores de HBO Max, a Lee Radziwill, hermana de Jackie Kennedy y musa de los grandes couturiers del siglo pasado, así que asumimos que ha sido durante el proceso de filmación de la serie que ha adquirido su estatus de experta en moda. Y es que durante la gira promocional de Feud, el proyecto que verá la luz este próximo 7 de febrero, nos ha dejado sin aliento con looks tan sofisticados que parecen sacados del armario de su elegante personaje.

Este miércoles, comprobó nuestra hipótesis en camino a una entrevista para la televisión, cuando se enfundó en un traje fluido de aires aristocráticos teñido al completo de blanco impoluto.

Nos encanta el dos piezas de chaqueta entallada con solapas XL y botones dorados en los puños y pantalón palazzo por el que optó Flockhart, y al que añadió una romántica blusa de lazada al cuello, al más puro estilo de los años 70. El traje blanco es símbolo de transparecia, solemnidad, pureza y confianza, todos valores y cualidades que buscan transmitir las mujeres poderosas, sean de los ámbitos de la política, el entretenimiento o el mundo empresarial.

Es por ello que tanto la reina Letizia como la princesa de Gales, Meghan Markle, entre otras royals, se mantienen fieles al luminoso tándem de sastrería cuando afrontan actos decisivos e importantes.

Coincide con Naomi Watts, su compañera de reparto

Precisamente el mismo día, aquel 24 de enero, su compañera de reparto en Feud: Capote vs. The Swans, la británica Naomi Watts, se decantó por un look prácticamente idéntico, de traje blanco, para acudir a una ronda de entrevistas en Nueva York. Incluso puede que coincidieran ambas actrices, haciendo un verdadero twinning, como el que aplicaron en el estreno londinense de la esperada serie, cuando todas las protagonistas se vistieron como 'cisnes' de Truman Capote en su icónico baile de 1966.

El conjunto que eligió Watts, sin embargo, se diferencia por el formato más sencillo de su blusa holgada de cuello redondo, así como por el largo de la americana fluida. Lo firma Brandon Maxwell, a juego con salones de tacón bajito. El bolso en contraste, de color negro, es de Gabriela Hearst.

El traje más luminoso como estrategia para las mujeres de la realeza

El traje blanco continúa consolidandose como el atuendo de acierto seguro para famosas, pero todo gracias a las mujeres de la realeza que han confiado en este formato desde que la sastrería dio el salto a los vestidores femeninos, en la segunda mitad del siglo XXI. La evidencia está en muchos de los estilismos de nuestra reina Letizia, que incluso optó por un ejemplar de Giorgio Armani para el anuncio de su compromiso con el entonces príncipe Felipe, o también en el primer look de la princesa Leonor, su primogénita, al cumplir los 18 años, el día que juró la Constitución en las Cortes Generales del Estado.

Meghan Markle tampoco es ajena a esta estrategia, por ejemplo, puesto que eligió este diseño oversize de chaqueta cruzada, de Valentino, mucho más moderno en cuanto a cortes, para conmemorar el retorno de los Sussex a Europa, en abril de 2022, después de su sonada polémica con el resto de la familia real británica.