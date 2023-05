El incómodo momento que vivieron Calista Flockhart y Harrison Ford en el estreno de 'Indiana Jones' en Cannes

Harrison Ford y Calista Flockhart son una de las parejas más admiradas y consolidadas de Hollywood. Se conocieron hace más de dos décadas, el amor que se profesaban les hizo inseparables, y después de ocho años de noviazgo se casaron en secreto el 15 de junio de 2010 en Nueva México. Anoche el matrimonio vivió momentos de pura emoción al ver el inmenso reconocimiento que le brindaron a Harrison, el arqueólogo del cine más famoso de todos los tiempos. Sin embargo, hubo un imprevisto poco antes de la proyección de Indiana Jones y el dial del destino con el que no contaban los protagonistas.

La pareja desfiló por la alfombra roja del Palacio de Festivales ante la gran ovación del público y llegó de la mano al Grand Theatre Lumière, donde se iba a proyectar la quinta entrega de Indiana Jones. En medio de los aplausos del público y mientras Ford saludaba a sus fans, su esposa Calista se percató de que no aparecía su nombre al lado del del actor en el patio de butacas. Se lo comentó a Harrison, que miró uno a uno los carteles que aparecían en las butacas y se dio cuenta de que Calista debía sentarse en la fila de detrás y no a su lado, como hubiese deseado. La pareja se miró asombrada, un momento que rápidamente se hizo viral y corrió como la pólvora en redes sociales. El gran protagonista lamentó que no pudiera contemplar su última entrega como Indiana en la saga junto a su esposa, pero se trata de un procedimiento habitual en Cannes que el equipo al completo se siente en la primera fila, mientras que los cónyuges lo hagan en las filas de más atrás.

Una vez sentados, al margen del contratiempo, ella también recibió una calurosa ovación que respondió con aplausos, mientras que él recibió por sorpresa una Palma de Oro honorífica ante la orgullosa mirada de su esposa. "Estoy complacido y honrado”, señaló el querido Indy cuando se le otorgó esta distinción en el auditorio Grand Theatre Lumière. “Dicen que antes de morir ves tu vida pasar ante tus ojos, y yo vi mi vida pasar ante mis ojos", señaló mientras se proyectaban los grandes títulos de su amplia filmografía Star Wars, Blade Runner, Air Force One, American Graffiti, La costa de los mosquitos, El Fugitivo e Indiana Jones.

Calista Flockhart ha sido el apoyo fundamental del actor en parte de su andadura como Indiana Jones. Su historia de amor comenzó en 2002 y es propia de un guión de cine. Se conocieron en la gala de los Globos de Oro y se enamoraron cuando él tenía 60 años y ella 37. Ford era una consagrada estrella de la gran pantalla recogía esa noche su premio Cecil B. DeMille a toda su trayectoria, mientras que Flockhart era la protagonista de la serie del momento Ally McBeal y estaba nominada a un Globo de Oro. Sus caminos se cruzaron esa noche, y Calista, sin querer,derramó una copa de vino encima al actor y esa situación propicio el inicio de su larga y consolidada relación. Antes de su unión, Ford se había casado dos veces y había tenido cuatro hijos de sus respectivos matrimonios. Ford adoptó al hijo de Flockhart, Liam, a quien ella previamente había adoptado en 2001, un año antes de conocerse, y a día de hoy es un joven universitario de 22 años.

