Harrison Ford, muy emocionado, habla como nunca de su mujer al recibir un premio en los Critics' Choice

Harrison Ford, de 81 años, es uno de los nombres del cine por excelencia. El veterano intérprete ha recibido un merecido homenaje durante la entrega de los premios Critics’ Choice, un reconocimiento con el que no ha podido evitar las lágrimas de emoción ante un público puesto en pie. La noche en The Barker Hanger in Santa Monica, California, fue sin duda inolvidable para el actor que contó con la compañía de su mujer Calista Flockhart, de 59 años y su mejor fan, como volvió a demostrar en esta ocasión. A ella le dio un cariñoso beso Harrison antes de subir al escenario para recoger el galardón a toda su carrera, sin duda uno de los momentos más románticos de la cita.

Ya frente al micrófono y con la voz entrecortada por la emoción, Harrison rindió su particular homenaje a su mujer, su mejor compañera de viaje. "Quiero dar las gracias a mi encantadora mujer. Me apoya cuando lo necesito, y necesito mucho apoyo. Estoy encantado de estar aquí esta noche para comprobar en qué se está convirtiendo este negocio y todas las personas con talento que están recibiendo oportunidades que probablemente no habría existido en los inicios de mi carrera". Mientras pronunciaba estas palabras la propia Calista no podía evitar que los ojos se le llenaran también de lágrimas.

Se confesó el protagonista de Indiana Jones muy agradecido a quienes le han acompañado en su carrera, pues su éxito, comentó, no depende solo de su trabajo sino de los que están a su lado. "Estoy muy contento. Estoy aquí por una combinación de suerte y el trabajo de maravillosos directores, guionistas y productores. Me siento muy afortunado" dijo añadiendo también que había tenido la suerte de cruzarse en su camino con estupendos actores. El director James Mangold hizo un repaso por las cinco décadas de trayectoria profesional de Ford, que ha aparecido en títulos tan icónicos como Blade Runner, Apocalypse Now, El fugitivo y las tres primeras entregas de La guerra de las galaxias, además de las cintas de Indiana Jones.

El amor de Harrison Ford y Calista Flockhart nació en 2002, año en el que se conocieron en la entrega de los Globos de Oro. Él se declaró el día de San Valentín en 2009 y se casaron en 2010 en Santa Fe, en Nuevo México. Son padres de un hijo Liam, de 22 años, que había adoptado Calista antes de conocer al artista (después él también lo adoptó). La protagonista de la serie Ally McBeal es la tercera mujer de Ford que estuvo casado con Mary Marquardt (desde 1964 a 1979), con quien tuvo dos hijos Benjamin, de 57 años, y Willard, de 54; y con Melissa Mathison (1983 a 2004), con quien fue padre de nuevo en dos ocasiones de Malcolm, 36 años, y Georgia, de 33.