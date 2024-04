Jennifer Lopez, sensualidad y elegancia con un vestido-corsé de mangas florales XL

Un año más, los Globos de Oro nos traen la primera gran alfombra roja del año en Hollywood. Estos prestigiosos galardones no solo reconocen los mejores trabajos del último año en la industria del séptimo arte, sino que también nos dejan auténticos lookazos para el recuerdo que adelantan algunas de las tendencias que veremos los próximos meses. En una edición en la que Barbie era la película favorita con nueva nominaciones, su estética también ha tomado la delantera en los looks de las asistentes, comenzando, como no podía ser de otra manera, con Margot Robbie, pero invadiendo también los estilismos de otras invitadas como Jennifer Lopez, quien ha confesado que su vestido podía ser perfectamente un homenaje a la famosa muñeca.

Distinto estilo, misma sensualidad

Fiel a las transparencias, los brillos, las pedrerías y los escotes infinitos, en esta ocasión Jlo ha sorprendido al cambiar de registro hacia una imagen más elegante y atemporal, pero no por ello menos espectacular. De hecho, ha demostrado que la sensualidad es una cuestión de actitud y que no está reñida con la elegancia. Apostando por una de las tendencias más punteras de 2023, se ha convertido en una auténtica Barbie con un look que recuerda, por su color y detalles en relieve, al que llevó Zendaya en los SAG de 2023.

La diva se ha enfundado en un impresionante vestido rosa pastel, un modelo de cuerpo tipo corsé que realza sus características curvas y finaliza en una falda larga de línea 'A' con cola. El toque diferente lo aportan las grandes mangas caídas confeccionadas a base de grandes y voluminosas flores en relieve que finalizan en una teatral capa que le ha dado mucho juego a la hora de posar. Se trata de un look confeccionado para ella por la firma Nicole + Felicia, que también ha vestido recientemente a Taylor Swift y Christina Aguilera.

Lo ha combinado con un bolsito de mano brillante en el mismo color, así como con impresionantes joyas, entre las que destacaban, además de su enorme anillo de compromiso, un set de joyería con detalles de colibrís, animal que, según ha explicado ella misma, da pistas sobre sus próximos proyectos.

En cuanto al look de belleza, ha querido emular el glamour del Hollywood clásico luciendo su melena suelta, peinada con raya al lado y sofisticadas ondas marcadas, así como un maquillaje potente que realzaba su tez morena y su mirada oscura mediante un juego de sombras en tonos cobrizos y dorados.