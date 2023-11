Heidi Klum impacta sobre la alfombra roja con un vestido impresionante de tul y maxivolúmenes

Parece que lo de pasar desapercibida no es algo que vaya con Heidi Klum. Después de volver a sorprendernos en su tradicional y famosísima fiesta de Halloween con un disfraz con el que se transformó en un pavo real, ahora no ha querido ser menos y ha optado po un look de lo más llamativo para posar delante de las cámaras en su última aparición. Fue anoche, en la gala anual Baby2Baby organizada por Paul Mitchell en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, con la intención de recaudar dinero para poder cubrir las necesidades de niños de Los Ángeles y de otras zonas de Estados Unidos.

VER GALERÍA

La fabulosa evolución de Heidi Klum, el 'ángel' eterno que cumple 50 años

La velada con carácter benéfico fue presentada por el actor y productor Jonathan Scott y a ella acudieron infinidad de rostros conocidos de diferentes ámbitos, como es el caso de las modelos Hailey Bieber o Alessandra Ambrosio, Kim Kardashian o diferentes actrices entre las que se encontraban Salma Hayek, Olivia Wilde o Jessica Alba. Por eso, aunque entre tanta celebrity fuera realmente complicado destacar, la top alemana lo consiguió con creces al recurrir a un diseño negro con el que acaparó todas las miradas. La pieza, un vestido de inspiración gótica sin mangas y que se ceñía en la cintura, estaba realizado en organza y se componía de una falda con maxivolúmenes avolantados que se extendían hasta formar la cola. Aunque quizá lo más llamativo de todo fuera los volúmenes de los hombros, que elevaban a la altura a la cabeza.

VER GALERÍA

¿Reconoces a la supermodelo que ha publicado estas fotografías de sus inicios hace 31 años?

Este look aparentemente complicado de llevar, no le impidió disfrutar de la cena de después de la gala. Un look que sólo podía ser llevado así de bien por Heidi Klum, quien lo combinó, como no podía ser de otra manera, con unas sandalias negras con pulsera al tobillo y con tacón altísimo de Christian Louboutin. En cuanto a los accesorios, a falta de un collar debido a lo llamativo del escote, le sumó unos pendientes en forma de esfera con cristalitos negros.

VER GALERÍA

Sofía Vergara y Heidi Klum arriesgan a juego con el 'animal print' más difícil de combinar

Además, para seguir con la estética de inspiración gótica de su atuendo, la modelo quiso recurrir a un maquillaje llamativo con los ojos muy marcados. Un arriesgado beauty look que le favorecía un montón y que consistió no sólo en delinear sus ojos de negro y llevar al extremo la técnica smokey eyes creando con la sombra un rabillo muy bonito, sino también en lucir una manicura roja con las uñas bastante largas.