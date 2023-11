Sabrina Carpenter arrasa en Argentina con un minivestido español de cuero y corazones de cristales La cantante y telonera de Taylor Swift sigue los pasos de Rosalía, Aitana o Beyoncé con su último look 'made in Spain'

No es secreto para nadie que Taylor Swift está causando sensación con su gira The Eras Tour, la primera que realiza en los últimos cinco años y con la que, hasta la fecha, solo en su etapa norteamericana, ha conseguido recaudar más de 2.000 millones de euros en ventas de entradas. Lo mejor de todo es que este fenómeno no solo ha beneficiado a la cantante, puesto que su telonera, Sabrina Carpenter, ha conseguido amasar hasta 31 millones de seguidores en redes sociales desde el comienzo de esta serie de conciertos y pasar de 'niña Disney' a icono de la generación Z. Esta evolución es también palpable si nos fijamos en sus looks, especialmente el que ha estrenado este jueves durante su presentación en Buenos Aires: vestido de cuero made in Spain con corsé de cristales.

Sabrina Carpenter confía en la moda española

La cantante de because i liked a boy se ha subido al escenario del Estadio River Plate en la capital argentina enfundada en un vestido de cuero blanco efecto corsé con escote corazón en la parte superior y minifalda de tablas en la parte inferior, que presenta bolsillos de fuelle, un cinturón ancho de doble anilla y llavero colgante de corazón en acero. Una creación de la firma española Dominnico que ha complementado con zapatos de plataforma bañados en glitter plata, a los que ha añadido unas calcetas blancas de tipo colegial.

El lookazo de cuero blanco hecho a medida por Dominnico

Dominnico es una fundada en Barcelona, en 2016, por el diseñador Domingo Rodríguez Lázaro, que en menos de una década ha conseguido consolidar su estética futurista entre las chicas de moda de la capital catalana al punto de colarse en los vestuarios de Rosalía y Aitana, e incluso su impacto ha alcanzado a otras artistas internacionales, como Rita Ora o Beyoncé. Ahora le ha tocado el turno a Sabrina Carpenter, que se ha fijado precisamente en los looks de estas últimas para escoger el estilismo que se robaría los focos en este multitudinario concierto.

El lookazo con el que Sabrina Carpenter ha maravillado al público argentino se basa en este estilismo visto en el catálogo de Dominnico para la temporada Primavera/Verano 2023, una colección que el diseñador bautizó como Nenne. La versión del vestido que se mostró en la pasarela 080 Barcelona se vende por 720 euros en la web de la marca.

Vemos, sin embargo, alteraciones con respecto al original en el pecho del corsé, así como en la elección de complementos. Sobre el escenario, la intérprete prescindió tanto de los guantes largos de cuero como de las botas altas de pelo blanco con suela deportiva de plataforma.

El detalle más llamativo se encuentra en la zona del escote con forma de corazón, que está decorado con cristales que dibujan dos corazones, uno a cada lado del pecho. Sin necesidad de más accesorios o adornos, en vista de la potencia que de por sí emana el diseño de Dominnico, la cantante estadounidense ha optado por llevar su rubia melena suelta con el flequillo de cortina insignia que enamora a las especialistas en tendencias de belleza.