Taylor Swift sorprende en su último concierto con la noticia más esperada por sus fans

Una auténtica hazaña es lo que está logrando Taylor Swift con su The Eras Tour, la gira de conciertos con la que está recorriendo medio mundo y con la que también aterrizará en España el próximo año. Anoche finalizaba su paso por Estados Unidos, llenando por sexta noche el SoFi Stadium y reuniendo en él a más de 100.000 personas, entre las que se encontraban rostros conocidos como Karlie Kloss, Sydney Sweeney o Kaia Gerber. Una velada donde la cantante aprovechó para confirmar los rumores que desde hacía días circulaban: ¡va a relanzar el álbum que le cambió la vida!

Hablamos de 1989 (Taylor's Version), su propia versión del disco que salió a la luz por primera vez en 2014. Y si no te habías dado cuenta, el hecho de que eligiese el 9 de agosto para dar la noticia, en realidad, tiene mucho sentido: "Estamos aquí, en la última noche de The Eras Tour por Estados Unidos, en el octavo mes del año, durante el noveno día...". Una pista con la que destapaba a sus espaldas a lo que se refería: el próximo 27 de octubre podremos disfrutar de este trabajo que lleva por nombre su fecha de nacimiento y cuya nueva portada descubría en directo.

"¡¡Sorpresa!!", exclamaba después en redes sociales, donde compartía con el resto de sus seguidores la noticia. "El álbum 1989 cambió mi vida de innumerables formas y me llena de emoción anunciar que mi versión del mismo saldrá a la venta en octubre. Para ser sincera, es mi regrabación favorita porque los cinco temas de The Vault -los que fueron escritos entonces, pero no llegaron a incluirse en el disco- son una locura. No puedo creer que se quedaran atrás, ¡pero no por mucho tiempo!", admitía emocionada la de Nashville, revelando así que contaremos con temas inéditos.

No es la primera vez que la artista aprovecha una de sus actuaciones para sorprender al público de esta manera: el pasado mes de junio desveló en otro de sus conciertos el relanzamiento de Speak Now, uno de sus álbumes más vendidos y con el que consiguió en 2010 un récord mundial Guiness como artista de country femenina.

Volvió a publicarlo el 7 de julio como parte de la estretagia que hace tiempo se propuso, pues Taylor aún continúa en batallas legales contra su aterior discográfica, Big Machine Records, y su director, Scooter Braun, quienes se quedaron con los derechos de cada una de sus obras musicales. Por eso ahora está recuperándolos a través de los relanzamientos de sus trabajos, todos bajo el añadido de Taylor's Version, que ya publica bajo su propio sello.

