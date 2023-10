Chiara Ferragni se va de concierto en Manchester con un polo de Gigi Hadid y cómoda minifalda de Mango La empresaria italiana compra con frecuencia las novedades de esta firma de moda 'made in Spain'

Están siendo unos días muy felices para los 'Ferragnez' desde que Fedez fue dado de alta del hospital donde se encontraba a causa de una hemorragia interna provocada por dos úlceras. Recordemos que el rapero italiano fue tratado de un cáncer a principios de este año. ¡Pero la familia se mantiene unida! Ahora se encuentran reformando su nuevo hogan en Milán y recientemente han celebrado el cumpleaños del intérprete con un viaje exprés a Manchester para asistir al concierto de Blink 182, banda de la que se declara 'fan' absoluto. Así lo ha hecho saber Chiara en sus redes sociales, donde ha publicado unas bonitas instantáneas que no nos han dejado indiferentes, pues completa su look de polo con la minifalda española más cómoda.

La conexión de Chiara Ferragni con Gigi Hadid

El estilismo que ha escogido la influencer italiana para pasar 24 horas en la ciudad inglesa de Manchester esconde más de una anécdota. Y es que, además de incluir una prenda made in Spain al look, ha llevado un polo de punto de cashmere diseñado nada más y nada menos que por Gigi Hadid. Debajo de su abrigo oversize en piel de cocodrilo, de Alessandra Rich (2.890 euros), la empresaria luce un jersey a rayas que se inspira en los uniformes preppy de rugby y pertenece al catálogo de la firma Guest In Residence (560 euros), fundada por la modelo estadounidense hace exactamente un año.

El repertorio de la marca de Hadid se compone de básicos, generalmente confeccionados en punto de la mejor calidad, como sudaderas con capucha, pantalones de chándal, cárdigan o bufandas. Así que Chiara ha querido contrastar la estética 'pija' que se asocia a los jerséis de tipo polo con complementos de cuero negro, al más puro estilo Matrix.

Aparte del abrigo largo de efecto 'coco', se ha decantado por el bolso Caviar Leather Timeless CC Hobo, de Chanel, que actualmente solo puede comprarse en segunda mano por alrededor de 1.835 euros. Como calzado, ha optado por unas botas militares con plataforma, de Chiara Ferragni Brand.

La minifalda más cómoda de Mango que Chiara Ferragni lleva de concierto

Quizá la pieza más sutil del estilismo, y no por ello pasa desapercibida, es esta minifalda extracorta de Mango, similar a las que se pusieron de moda en los años 90, con cinturón con cierre de hebilla. Su detalle distintivo es que, por diminuta que parezca, se trata realmente de un skort: diseño que fusiona la apariencia de una falda con la comodidad de un pantalón corto.

Si bien su precio original era de 29,99 euros, sabemos que alcanzó a estar rebajada por 12,99, aunque por el momento está agotada en todas las tallas. Eso sí, puedes solicitar que te notifiquen por correo electrónico en caso de que se reponga la que buscas.

