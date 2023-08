Chiara Ferragni lo apuesta todo a las transparencias durante su verano en España

Aunque Italia y Grecia sigan siendo destinos favoritos para las celebrities, no cabe duda de que las Islas Baleares llevan la delantera y este año ya han recalado en las pitiusas desde Elsa Pataky y Chris Hemsworth hasta Sydney Sweeney, Leonardo DiCaprio o nuestra protagonista, Chiara Ferragni, quien ha recorrido las playas de Ibiza y Formentera junto a su familia. La italiana lleva en España desde el 1 de agosto, casi dos semanas de las que ha dejado constancia en las redes como buena influencer y lo que no sorprende es que en cada una de las fotos luzca un look veraniego totalmente diferente. Aunque hemos encontrado un común denominador entre muchos de ellos: las transparencias que ha llevado en diferentes prendas y que confirman a la tendencia como una de las más populares (y fresquitas) de la temporada.

Maxivestido en el color del momento

Ya te adelantamos que las tonalidades neutras como el terracota, el beis o el camel iban a estar de moda durante los próximos meses. Pues bien, este último color es el protagonista del vestido playero de manga larga y profundo escote en "V" que lleva la italiana, de la marca Not After Ten, en el que el tejido de tul semitransparente deja a la vista la braguita blanca del bikini.

Blanco y encaje

Como look de noche con el que combatir la ola de calor, este minivestido de encaje blanco de silueta skater y falda de tablas ha sido la apuesta veraniega de Chiara, quien ha completado el estilismo con toques de la estética Barbiecore que no nos abandona desde hace meses con el color rosa como protagonista de sus sandalias adornadas con una mariposa.

Punto fino en verano

De blanco, como en el caso anterior, aunque con manga larga y palas plateadas, Chiara disfrutó de una cena al atardecer en el Hostal Restaurante la Torre, un emplazamiento en plena naturaleza en el que triunfó con un estilismo que juega con las transparencias en zonas estratégicas. También nos quedamos con los peinados con "efecto mojado" que elige para sus citas de noche, un look tan cómodo como ideal para mantener a raya el calor y el encrespamiento.

Nostalgia 'Y2K'

Terminamos con este estilismo que sigue la tendencia de los años 2000 que triunfa desde hace temporadas y a la que la italiana rinde homenaje a través de sus pantalones de tiro bajo adornados con strass, cropped top de red con cintas atadas alrededor de la cintura y las pulseras de cadena que completan elconjunto "Y2K" de manual que lució en Ibiza.