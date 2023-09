¿Ya sabes qué es la estética ‘broquette’? La tendencia que chicas como Gigi Hadid visten sin parar

En toda clase de adolescentes había siempre una subdivisión de grupos que, a menudo, se clasificaban en función de su popularidad. No hacía falta que fuera tan exagerada como en las películas americanas, pero existir, al menos entre millennials y generación Z, sabemos que existía. Y la moda lo evidenciaba. Basta con echar la vista atrás para recordar cómo se dividían los amigos de aquella tormentosa (y prejuiciosa) época.

En un extremo, estaban los frikis o nerds, a menudo caracterizados por sus gafas de ver, bromas intelectuales y sobresalientes en las notas trimestrales. En el punto intermedio se encontraban todos 'los del montón', que se llevaban bien con todo el mundo y carecían de algún rasgo distintivo que los identificara. En el lado opuesto, en cambio, encontrábamos a chicas que se preocupaban en exceso por su estética o que pertenecían a ese grupo de deportistas que, con frecuencia, tendían a ser los más populares de la clase, como si la actividad física fuera alguna especie de indicador social válido. Estos últimos compartían peldaño con todos los que estaban siempre se involucrados en fiestas o eventos. Serían los que originarían la estética broquette, apodada recientemente por Alexi Alario, editora en Tachen y copresentadora del podcast Nymphet Alumni.

¿Qué es la estética broquette?

El estilo broquette no es fácil de definir, sin embargo, si piensas en los chicos populares que reinaban en tu clase cuando eras adolescente puede que no te resulte tan difícil. Incluso puede ser más sencillo de entender si piensas en la ropa que le cogerías a tu hermano pequeño. Según la joven, broquette es el combo de 'bro' ('hermano') y 'coquette' ('coqueta'); es decir, se trata de un mix idóneo entre estética típica del chico adolescente que viste gorra de béisbol hacia atrás, camisetas deportivas y zapatillas Converse sin lavar en el instituto, con la de las chicas que más cuidaban y se preocupaban por ir a clase cada día impecables y repletas de complementos y accesorios que elevaban sus looks. Para entenderlo incluso mejor, nosotras definimos este término poniendo el foco de atención en el haul de moda de Gigi Hadid. En su lookbook se evidencia, sobre todo, en las ocasiones en las que ha acaparado miradas en el street style, cuando menos sabía que la estaban enfocando.

La mayor de las Hadid ha derrochado estilo y ha acaparado titulares en múltiples ocasiones por incluir en sus estilismos prendas de carácter masculino. Le hemos visto luciendo looks skater con camisetas oversize, bermudas, gorras, zapatillas sucias o calcetines con dibujos llamativos combinados con elementos hiperfemeninos, como colgantes de abalorios y perlas, bolsos mini o con silueta de media luna o coleteros de tela coloridos.

Si el término broquette parecía complicado de definir, pensando en ella lo entendemos mucho mejor. De hecho, si enfocamos todavía más la atención en la moda que vemos en las calles o en los muros de las redes sociales de las veinteañeras que más nos inspiran en estilo lo vemos mucho más claro. Muchas de nuestras referentes desafían la definición que concebíamos hasta hace unos años de masculinidad, y llenan de aires femeninos la ropa deportiva que llevaría cualquier miembro de una hermandad americana o jugador de béisbol.

Que esta corriente de estilo obtenga ahora nombre no es casualidad. En un contexto en el que la moda empeña sus esfuerzos en alcanzar el genderless de pleno (con todas las complicaciones de patrones que ello trae) surgen cada vez más estéticas que actúan como auténticas declaraciones de intenciones. ¿El objetivo? Si por tallas y costuras no podemos alcanzar al 100% una moda igualitaria, al menos podemos intentar hacerla mucho más diversa.

