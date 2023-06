Así vistieron las protagonistas de 'Sexo en Nueva York' en el estreno de la serie hace 25 años

Hace hoy 25 años, el 6 de junio de 1998, se estrenó una de las series más icónicas de las últimas décadas, esa en la que cuatro amigas narraban sus desengaños amorosos y laborales en la Gran Manzana: Sexo en Nueva York. Desde la emisión de aquel primer episodio, uno de los puntos fuertes de esta ficción ha sido siempre la moda, y se llegó a decir incluso que era la quinta protagonista. Es innegable que los looks de Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda conseguían acaparar todas nuestras miradas, y se convirtieron, cada una a su estilo, en auténticos iconos. Tal es así que un cuarto de siglo después siguen estando consideradas auténicas prescriptoras. Pero, ¿cómo vestían por aquel entonces las actrices que las encarnaban?

VER GALERÍA

Los tonos empolvados de Sarah Jessica

A pocos días para que vea la luz la segunda temporada de And just like that, serie que sigue la historia de las protagonistas casi dos décadas después de que acabara el último episodio, hemos querido recordar los conjuntos que las actrices lucieron en el estreno de aquel primer capítulo en el año 1998, empezando, cómo no, por la emblemática Sarah Jessica Parker. Por aquel entonces, SJP acababa de pasar por el altar con Matthew Broderick, con quien continúa casada a día de hoy y tiene tres hijos.

Para el estreno de la ficción que la catapultaría a la fama, se decantó por un conjunto rosa empolvado con el que podríamos imaginarnos hoy en día a estrellas de la generación Z como Olivia Rodrigo. Estaba compuesto por un top-corsé de tirante espagueti caído con detalles satinados y una falda recta hasta los pies confeccionada en un tejido estampado. Completó con unas sandalias del mismo color y un elaborado recogido con trenzas y mechones sueltos totalmente de moda en aquel momento.

- De 'Sexo en Nueva York' a 'Just Like That': así han cambiado las protagonistas

VER GALERÍA

El toque sexy de Kim Catrall

Si el personaje de Samantha ponía el toque sexy a la serie, la actriz que la encarnaba hizo lo propio sobre la alfombra roja. En su caso, se decantó por un estilismo minimalista muy en la línea con la moda de los 90 que tampoco nos sorprendería ver hoy en día. Estaba protagonizado por un minivestido rojo satinado, un diseño con escote palabra de honor, cuerpo tipo corsé y silueta entallada que contaba con una chaqueta a juego estilo torera. Para rematar, llevó unos salones de pulsera al tobillo confeccionados en el mismo tono y color.

VER GALERÍA

El vestido bodycon de Kristin

Aunque al pensar en el personaje de Charlotte seguro que se te vienen a la mente blusas con lazadas, diseños románticos y faldas midi, en los 90 todas se rindieron al vestido efecto segunda piel para presumir de curvas. Kristin Davis se decantó por uno de discreto escote en 'V', tirante fino y silueta muy entallada hasta la rodilla en tonos amarillos y naranjas, el cual lució con unas sandalias destalonadas de tacón fino decoradas con pedrería (y atentas al detalle del anillo en el dedo del pie que tanto nos gustaba por aquel entonces).

VER GALERÍA

El peinado más moderno de finales de los 90

Si los looks de belleza de las actrices en este evento tienen mucho que comentar, el de Cynthia Nixon bien merecería un capítulo aparte. La inolvidable Miranda llevó un vestido de estampado floral con escote tipo bustier y tirante ancho que, sin embargo, queda en un segundo plano cuando vemos su peinado. Muy dosmilero, se trataba de un original recogido que sujetaba el pelo mediante numerosas horquillas para que las puntas quedaran hacia arriba, aportando un toque totalmente moderno y de tendencia en aquel momento.

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Sarah Jessica-Parker’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!