Analizamos el 'efecto Karl': por qué vestiremos de blanco y perlas en los próximos meses

En septiembre de 2022, se anunció que la próxima gala MET, el evento benéfico más importante para la industria de la moda, serviría para homenajear al desaparecido Karl Lagerfeld con la exhibición Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, noticia que desató una curiosidad sin precedentes sobre la obra del diseñador. Este pasado lunes, a medida que los invitados desfilaban sus looks temáticos en las escaleras del recinto, las contribuciones destacadas del llamado Káiser de la moda volvieron a estar en boca de todos al punto de suscitar un auténtico furor en internet.

El 'efecto Karl' tras la celebración de la gala MET

En ediciones anteriores, bajo temáticas como Camp: Notes on Fashion o In America: An Anthology of Fashion, sus invitados tenían carta libre para interpretar estos conceptos hasta hacerlos propios, pero la premisa de Karl: A Line of Beauty dejaba poco lugar para la imaginación.

Cada diseñador traería a su terreno los códigos insignia de Lagerfeld en su paso por Chanel, desde las camelias hasta los trajes de tweed, a pesar de que este también había ejercido como director creativo de otras firmas en sus mejores años. ¿Predecible? Sí, pero sirvió para revivir un legado que, a tres años de la muerte del alemán, había perdido algo de brillo.

Diseños bicolor, tweed y una sobredosis de perlas

El plan hizo efecto. Según datos porporcionados por la firma Karen Millen, al tiempo que las estrellas desfilaban por las escaleras del museo, las búsquedas en Google de 'vestido floral blanco' y 'vestido blanco' se dispararon en un 172 % y 163 %, respectivamente. Los diseños en blanco y negro son una de las referencias más obvias al estilo icónico de Lagerfeld en Chanel, así que era de esperarse que muchas de las invitadas optasen por esta sencilla combinación.

Este furor, sin embargo, no es baladí. Coincide con la ola de sobriedad cromática que ha arrasado en las últimas colecciones de moda: la plataforma Tagwalk analizó 1.243 looks de las pasarelas Otoño/Invierno 2023 para descubrir, como anticipábamos, que en el 49% de ellos destaca el color negro, seguido del blanco (21%).

Del amplísimo legado de moda de Coco Chanel, es imposible dejar de lado el indiscriminado uso del tejido de tweed y los accesorios de perlas, ambos elementos que prevalecieron en la obra del Káiser. Durante su estancia de 35 años al frente de la casa francesa, este supo darle un giro para adaptarlos a los nuevos hábitos de la mujer moderna.

Anne Hathaway, Dua Lipa, Kim Kardashian o Jenna Ortega, entre otras notables asistentes a la gala MET, se aferraron a las contribuciones míticas del alemán bajo la mirada de otros diseñadores, ocasionando que las búsquedas de 'vestido de perlas', 'vestido de tweed' y 'chaqueta de tweed' aumentasen un 394 %, 374 % y 193 % el día del evento.

¿Qué pasa con la firma homónima de Karl?

¿Acaso la gala MET podría ser un catalizador para el despegue de Karl Lagerfeld? El CEO de la firma homónima que el diseñador fundó en 1974, Pier Paolo Righi, cree que esta puede alcanzar los mil millones de euros en ventas anuales en los próximos tres años, frente a los aproximadamente 500 millones de euros que factura actualmente.

Con Hun Kim como director artístico, el sello Karl Lagerfeld, que en el evento vistió a Carla Bruni o al español Manu Ríos, se centra en la imagen de su creador como individuo, ajeno a sus colaboraciones con Fendi o Chanel, con miras a atraer a un consumidor joven de estilo más cañero.