¿Qué es el 'eco lujo'? La modelo y empresaria Marta Ortiz nos lo explica

La sostenibilidad en la moda es imposible si el consumidor no se conciencia, pero este camino deben comenzar a andarlo quienes trabajan dentro de la industria. Firmas de lujo abandonando el uso de pelo natural o pequeñas marcas triunfando gracias a modelos de producción locales y bajo demanda, son dos pruebas cada vez más extendidass de un cambio que lleva años latente y que, hoy, es una necesidad planetaria. Pero existe otro ejemplo todavía más potente: el número creciente de modelos e influencers que apuestan por un consumo mucho más responsable. Alejándose del fast fashion y de las tendencias efímeras que apenas duran dos semanas en el top, las chicas que más saben de moda -que, igualmente, suelen ser las que mejor visten- prefieren los diseños atemporales y de calidad. Es lo que se conoce ya como "eco lujo", un concepto que Marta Ortiz, una de sus mejores abanderadas desde que en 2021 lanzara una plataforma de moda sostenible, explica para ¡HOLA!.

¿Qué es el ‘eco lujo’?

Si hablamos de moda, el “eco lujo” es apostar por la calidad antes que la cantidad. Esto engloba tanto los materiales, como su lugar de producción y el diseño porque una prenda o un accesorio “eco luxury” no entiende de tendencias. Es aquella que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida y que pasa de generación en generación.

¿Por qué, tras años trabajando en la industria, decidiste lanzar tu proyecto de moda sostenible, Matiz?

La de la moda es la segunda industria más contaminante, después de la petrolera. A lo largo de mi carrera como modelo, había visto el producto ya acabado, pero jamás me había planteado la cadena de producción, desde la selección de fibras hasta el lugar de confección. Durante el confinamiento, empecé a indagar sobre la transparencia de las empresas del mundo de la moda por el abastecimiento que tenían por sus producciones en países asiáticos. A raíz de ello, lancé una iniciativa en redes para ayudar a las marcas artesanales y sostenibles a tener más visibilidad para incrementar sus ventas en ese momento de incertidumbre. ¡Para mi sorpresa, fue todo un éxito!

Me impactó ver que no conocía a más del 80% de marcas. ¿Cómo era posible que una persona que trabaja en el mundo de la moda no conociera a todas esas firmas? Me senté con mi chico (que es empresario también en una start up de movilidad) y le comenté que quería crear una plataforma para ayudar a todas esas marcas a incrementar sus ventas y a la vez, ayudar al cliente a consumir de forma consciente a través de la transparencia y con la sostenibilidad como principal motor. En febrero del 2021, empecé a reunirme con las marcas de mi iniciativa y en junio de ese año lancé una prueba piloto.

Además de prendas de tu propia firma, en este 'marketplace' cuentas con marcas españolas y no, emergentes y más consolidadas... ¿Cómo las eliges?

Tenemos cinco requisitos para que una marca entre en nuestra plataforma:

1. Materiales: todo debe estar hecho con fibras recicladas o bien naturales, con sus respectivos certificados de sostenibilidad. En el caso de la piel, trabajamos solo con firmas que certifiquen que sus materiales vienen de la industria cárnica.

2.Calidad antes que cantidad. Buscamos durabilidad y atemporalidad en los diseños.

3. Personas: apostamos por las personas detrás de cada marca. Respetamos el duro trabajo de emprender y apoyamos a las marcas que quieren crear empleo de calidad, buscando la sostenibilidad económica.

4. KM0: añadimos marcas que apuesten por una producción local por dos razones. En primer lugar, por la creación de nuevos puestos de trabajos locales y, en segundo, porque minimizan el impacto negativo de la logística.

5. Transparencia: en la comunicación y los valores de marca. Buscamos marcas que estén alineadas con su discurso y sus acciones.

También cuentas con una sección 'pre-loved' que ofrece piezas de segunda mano, ¿por qué decidiste incluir estas prendas?

Nuestro modelo de negocio está inspirado en la economía circular, por lo que no podía faltar una sección de segunda mano. Al igual que en la selección curada de cada marca de primera mano, para el apartado Pre-Loved selecciono con mucho cariño las prendas de marcas de lujo. La idea de esta sección es que Matiz sea, además, la plataforma de confianza de nuestras clientas para vender las prendas que ya no quieran. Nos encargamos de crear el contenido y de buscar a su nuevo match para que esa prenda vuelva a ser querida.

Dicen que la generación Z compra más moda ‘vintage’, ¿cómo se ha reflejado este interés en las ventas?

Cuando lanzamos Matiz hace año y medio, la edad media de nuestra clienta era de 45 años, pero actualmente hemos logrado bajar esa edad a 30, lo que nos demuestra el auge de una clienta mucho más consciente con la crisis climática actual. Como Viviennne Westwood me dijo en uno de sus desfiles, “estoy orgullosa de ver que mi mensaje llega a las nuevas generaciones, significa que algo estoy haciendo bien”.

¿Consideras que los españoles estamos preparados para apostar por la moda sostenible? ¿Por qué?

Nuestro 65% de ventas son nacionales. Nuestra clienta sabe que compra moda cool con un añadido positivo. Nuestra comunidad cree en el proyecto y en las marcas que engloban Matiz por su implicación por la sostenibilidad ambiental y económica. La clienta que compra en Matiz es una mujer empoderada, segura de sí misma y apasionada por el mundo de la moda. Sabe que su compra es igual de importante que un voto político. Nuestra consumidora está apoyando a marcas que hacen las cosas bien por el planeta y por las personas detrás de la marca.

LAS COMPRAS 'ECO LUXURY' DE UNA MODELO

Uno de tus lemas es que debemos que debemos cambiar el “tengo el armario lleno y nunca sé qué ponerme” por “me siento cómoda con absolutamente todo lo que tengo en mi armario”. ¿Qué tres consejos nos darías para lograrlo?

Conocerse a uno mismo es el primer paso para tener un armario sostenible. Si no sabes qué te sienta bien por tu tipo de cuerpo, ¿cómo vas a comprar de manera consciente? En un mundo dónde nos bombardean digitalmente con información sobre tendencias y nos incitan a las compras compulsivas, debemos asesorarnos sobre qué nos sienta bien y por qué. Tres consejos para empezar a transformar nuestra mentalidad serían plantearnos: ¿Qué tipo de cuerpo tengo?, en base a mi morfología; ¿con qué estoy cómoda?; y, por último, ¿Puedo combinar esta prenda con al menos cinco que ya tengo en mi armario?

Los vaqueros son una de las prendas que más recursos agotan en su producción. ¿En qué te fijas a la hora de comprar unos 'jeans' para que sean más sostenibles?

¡Hace más de 4 años que no compro vaqueros! Estuve buscando unos Levis 501 rectos de segunda mano porque es un tipo de vaquero que no tengo en mi armario. Tanto con los vaqueros, como con cualquier otra prenda, solo compro lo que necesito. Antes que nada, lo busco en tiendas de segunda mano y si no encuentro nada, lo medito al menos dos semanas antes de comprarlo de primera mano.

¿Por qué invertir en accesorios de calidad, como un buen bolso, es apostar por la sostenibilidad?

En el mundo del lujo, la devaluación funciona de una manera diferente. Dependiendo de la marca y el modelo, puede que su valor aumente con los años, sobre todo si se trata de una edición especial, un modelo de edición limitada o muy buscado. El modelo Birkin de Hermes por ejemplo, ha aumentado un 500% en los últimos 35 años. Es obvio que casi nadie puede acceder a comprarse un Birkin, pero sí puedes apostar por marcas made in Spain que tienen la calidad en el núcleo de sus acciones. Apostar por la calidad es beneficioso para el planeta, y a la larga también para nuestra economía, porque utilizas las tres Rs: Reparar, Reusar y Reciclar.

¿Qué consejos darías para ser más sostenibles con nuestros looks de invitada, vestidos o trajes que, por lo general, solo usamos una vez?

Hay tres grandes consejos que puedo darle a las invitadas que estén buscando outfit para las celebraciones de este año (que no son pocas porque se nos han acumulado los eventos post-covid):

- Primero, alquila tu look. Con ello no solo contribuyes a un menor impacto en el medio ambiente, sino que es una manera de “estrenar” sin arruinarte.

- Segundo, apuesta por vestidos sencillos que también puedas utilizar en tu día a día. Uno de nuestros best sellers en Matiz es nuestro vestido Caroline por su versatilidad. Tan solo cambiando los accesorios podemos crear un look perfecto de invitada, como salir a cenar con amigas al borde del mar.

- Por último, repetir look, es de guapas. ¿Por qué? Porque significa que sabes lo que te queda bien, con lo cual ya desprendes otro tipo de energía. Repetir look te obliga a ser creativa. Dale una vuelta a tu vestido de invitada con otros accesorios. Prueba a ponértelo con una americana de hombre y un cinturón encima de la cintura, añade colores nuevos… o incluso modifica el largo.

Otra opción es pedir ropa prestada a tus amigas o hermanas, ¿qué prendas compartes tú con las tuyas?

Amo tener a mis hermanas pequeñas en Madrid y adoro verlas entrar por la puerta de casa…¡aunque eso implique un asalto a mi armario! Comparto con ellas absolutamente todo, saben el esfuerzo que hay detrás de un armario cápsula con prendas de buena calidad, por lo que siempre tienen mucho cuidado con las cosas que cojen prestadas. Por lo general suelen coger prendas que tenemos en mi plataforma, lo que nos demuestra que la moda sostenible es apta para todas las edades y estilos.