Lourdes Leon, heredera de estilo de Madonna con un corsé y su cruz de diamantes

La 65ª edición de los Premios Grammy nos dejó una serie de momentazos musicales dignos de recordar por siempre, pero la moda no se quedó atrás. Desde el lookazo de Beyoncé para romper récords hasta el mono de lentejuelas de Harry Styles, los ganadores de este año cumplieron con su parte. Sin embargo, fue Lourdes Leon quien sorprendió más a la crítica, aunque solo asitió a los galardones en calidad de espectadora. Y es que la hija de Madonna quiso rendirle homenaje con este estilismo en la alfombra roja minutos antes de la reaparición viral de la 'Reina del Pop' sobre los escenarios.

VER GALERÍA

- De Taylor Swift a Olivia Rodrigo: los looks vistos en la alfombra roja de los Grammy

Lourdes Leon, la dama de rojo bañada en cristales

La última vez que vimos a la joven modelo, esta se quedó plantada a las puertas del desfile de Marc Jacobs por haber llegado tarde, pero el inconveniente no disipó su pasión la moda. ¡Todo lo contrario! Son escasas las ocasiones en las que Lourdes hace referencia a Madonna en la alfombra roja, pues la relación entre ambas no siempre ha sido idílica, y los Premios Grammy por fin le dieron la oportunidad de hacer un guiño con su look al icónico estilo de su madre, la misma noche que la cantante reapareció sin previo aviso ante las cámaras para presentar la actuación de Sam Smith y Kim Petras.

VER GALERÍA

- Guiños al flamenco, peinados que suman hasta 10 centímetros de estatura y otros looks de los Grammy

La modelo de 26 años escogió este espectacular vestido elástico de color rojo, sacado de la colección 04 de la firma Area, que destaca por su cuerpo ajustado a modo de corsé y los cientos de cristales que adornan la pieza de arriba a abajo. La elección no es casual, ya que el corpiño contiene dos copas estructuradas de forma geométrica que inmediatamente nos recuerdan a la imagen que hizo famosa a la intérprete de Material Girl.

VER GALERÍA

El sujetador cónico de Like a Virgin

Madonna hizo de este estilo de corsés su sello distintivo cuando su carrera estaba apenas despegando. De hecho, pocos estilismos han pasado a la historia de la moda con tanto impacto como el que vemos en la imagen, un corsé blanco con estructuras cónicas en los pechos que formó parte del vestuario de su gira Blond Ambition (1990). En esta época, entre finales de los ochenta y principios de los noventa, la cantante llevó varios diseños similares de Jean Paul Gaultier, creador de la prenda en cuestión, sobre los escenarios, pero también fuera de ellos.

VER GALERÍA

La simbología de la cruz cristiana

Cuatro décadas después de su debut, la católica más famosa del mundo, además del Papa, podría seguir siendo Madonna Louise Veronica Ciccone. Además de llevar de nombre a la mismísima Virgen, la nativa de Michigan incorporó a su arte la iconografía cristiana que había estado tan presente en su infancia: los rosarios, las cruces y los altares se encontraron con el desnudo, la lencería y los juguetes sexuales, suscitando un debate cultural (casi político) nunca antes visto en el mundo de la música.

VER GALERÍA

- Lourdes Leon, hija de Madonna: la protagonista inesperada de los desfiles virales de la temporada

La primogénita de la intérprete de Like a Virgin añadió a su look una pieza de joyería con la que buscó representar esta faceta espiritual de su carácter transgresor. Con la melena suelta y un cargado maquillaje de labios delineados a juego con el vestido rojo, la modelo llevó una imponente gargantilla de oro blanco y diamantes con un dije de cruz que centra todas las miradas en su escote, a escasos centímetros del escote cónico que su madre también puso de moda.

VER GALERÍA