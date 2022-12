Camille Razat ('Emily in Paris'), irreconocible tras su cambio de look al estilo de Julia Fox La actriz francesa se ha inspirado en la excéntrica exnovia de Kanye West para la presentación de la tercera temporada de la serie en Nueva York

Las mujeres parisinas han sostenido durante décadas la reputación de ser las más elegantes sin prácticamente esforzarse. En este tópico se basa el personaje de Camille Razat en la exitosísima serie Emily In Paris (Netflix), que destaca por sus looks de fondo de armario minimalistas y sofisticados, en oposición a las estridentes y controvertidas elecciones de la protagonista. La tercera temporada del proyecto, que se estrena el próximo 21 de diciembre, parece estar cambiando el panorama, al menos fuera de la pantalla chica. La actriz francesa ha dado un giro de 180 grados a su look y se ha inspirado en la excéntrica exnovia de Kanye West.

El impresionante cambio de Camille Razat

Para la presentación de la tercera entrega de la serie en Nueva York, intérprete y modelo escogió un vestido satinado envolvente de color rojo con una capa anudada en la parte posterior del diseño y guantes del mismo tejido incorporados a la pieza. Todavía no se ha confirmado la procedencia del traje, pero los expertos especulan que pertenece al catálogo de Balenciaga por su estrecha similitud con las últimas creaciones del sello francés.

Tanto Kim Kardashian como Julia Fox, ambas exparejas del autor de Heartless, vistieron asiduamente de Balenciaga en cada uno de sus eventos a lo largo de varios meses, consagrando a la firma liderada por Demna Gvasalia como una de las más virales del pasado año.

De rubia a morena, con el delineado hiperbólico de Julia Fox

Pero no se trata de una mera casualidad, pues si bien numerosas artistas se enfundan en los vestidos de esta marca cada semana, pocas suelen construir un look tan radical como Fox. La protagonista de Uncut Gems se ha convertido en referente de moda para las más excéntricas, cavando su lugar entre las modelos más cotizadas de Nueva York. No sorprende, por tanto, que ahora Camille quiera seguir sus pasos (aunque sea solo por una noche): pasó del rubio al castaño cobrizo que también ostenta la italoamericana y remató el look con el exagerado maquillaje que Fox viralizó este 2022.

Cómo Fox se convirtió en referente beauty

En enero de 2022, Julia Fox asistió a los desfiles de Kenzo y Schiaparelli en el marco de Paris Fashion Week de la mano de West, captando todas las miradas con sus estrafalarios estilismos, aunque lo más llamativo fue sin duda el look de belleza con ojos exageradamente ahumados que comenzó a llevar en casi todos sus compromisos públicos desde entonces. La atrevida apuesta fue motivo de incontables burlas en internet, aunque también tuvo seguidoras dispuestas a imitarla.

"Puede no gustarte este maquillaje, burlarte de él, y también pensar que no luce bien en Julia Fox. Pero de hecho está perfectamente bien ejecutado, símetrico y con una línea definida y sin manchas. Y no, no fue Kanye o North sino Daniel Kolaric para Pat McGrath, el mismo maquillista que hizo estos looks", explicó finalmente la actriz en sus redes sociales, buscando zanjar la polémica.

Lo cierto es que, pasado casi un año, esta osada decisión ahora cosecha fanáticas en la élite de la moda, desde las pasarelas hasta las red carpets e incluso por las calles de su ciudad natal. Esta semana, los paparazzis capturaron imágenes de una imitadora de Julia Fox en el neoyorkino barrio de Soho pensando que se trataba de la actriz, vestida al completo de rojo y maquillada con el delineado que ahora fascina a Camille.