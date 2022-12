Consejos de nuestro equipo de moda para crear el mejor look de invitada 'made in Spain' Desde las nuevas tendencias en accesorios hasta los vestidos más favorecedores que podrás reciclar en futuros eventos

A falta de apenas unos días para Nochebuena, seguro que estas últimas semanas tus planes se han multiplicado, y es que entre cenas de empresa, reuniones con amigos y reencuentros con personas especiales a las que hace tiempo que no vemos, diciembre es un mes de no parar. En muchas de estas citas, así como en los días festivos junto a la familia, buscamos además llevar un estilismo más especial, lo que no siempre es fácil de conseguir, y menos si se nos juntan varias ocasiones señaladas en poco tiempo. Hay que añadir también que durante la temporada de otoño/invierno puede resultar más complicado acertar con tu look de invitada debido, en parte, a las bajas temperaturas y la posibilidad de lluvia. Estas Navidades, de nuevo, las marcas 'made in Spain' se convierten en la mejor alternativa no solo para regalar sino también para acertar con tus looks de invitada.

La importancia de los complementos

Una de las estrategias más sencillas y efectivas cuando tenemos varios eventos muy seguidos es apostar por diseños sencillos y atemporales (aunque no por ello menos acertados o estilosos) que podamos transformar jugando con los accesorios y el look de belleza, y es que las expertas en moda no se cansan de señalar la importancia de los complementos. De esta manera, no necesitaremos invertir tanto en ropa y podremos reciclar un mismo vestido, pantalón o blusa consiguiendo un conjunto totalmente diferente. Sara González, la diseñadora de la marca Olivia y Cloe afirma que "todo en la vida, no solo en la moda, es cuestión de actitud. Si te diviertes, los demás se divertirán contigo". Y nada mejor que sus elegantes y originales piezas para darle un aire diferente y especial a cualquier conjunto.

Artesanía personalizable

Pendientes, pulseras, anillos, chokers, peinetas... la firma ofrece diseños de lo más variados que combinan con prácticamente cualquier look, los cuales producen a mano en su taller de Madrid. Además, puedes personalizarlos a través de su página web (www.oliviaycloe.es) en función de tus gustos y tu presupuesto: desde el color de las piedras hasta el acabado plateado o dorado, e incluso elegir si lo quieres bañado en oro. ¿Por qué no atreverte con un tocado o peineta y demostrar que tienen vida más allá de las bodas y ceremonias?

El auge de las plumas

Este año las plumas han conquistado los looks de las invitadas más estilosas, tanto en la ropa a través de tops cuajados de ellas, faldas degradadas o chaquetas con detalles en los puños hasta los accesorios más inesperados. Este delicado y sofisticado adorno, que aporta una dosis extra de elegancia y distinción a cualquier diseño, es una opción perfecta también para la temporada de Navidad. Un ejemplo ideal son los bolsitos estilo bombonera de la casa española Lady Pipa, que, como vemos en la imagen, apuesta por combinarlos con modelos de colores opuestos para generar un llamativo contraste.

Sandalias con medias

Como bien afirma Inés Domecq, “la elegancia de una mujer empieza por los zapatos que lleva. Los zapatos determinan nuestra forma de caminar, nuestra actitud… Además, después de muchos años trabajando en moda he aprendido que un zapato bonito puede levantar cualquier look”. La diseñadora jerezana acaba de lanzar su primera colección de calzado junto a la marca Cuplé, una selección que demuestra que, en ocasiones, menos es más.

Una de sus propuestas son estas sandalias negras de pulsera al tobillo, las cuales cuentan con una discreta plataforma para mayor comodidad y un pequeño toque rojo en el empeine. Siguiendo los pasos de las tendencias marcadas en el street style de las capitales mundiales de la moda, propone romper la antigua norma de que los panties son solo para zapatos cerrados y las combina con unas medias de rejilla con adornos de rombos. ¡Nos encanta la idea!

Vestidos atemporales

Si apuestas por estos accesorios de tendencia tan especiales, lo mejor es combinarlos con un vestido sencillo que no pase de moda y que puedas, además, recuperar en varias ocasiones, ya sea para una cena elegante o una boda. La marca Elena Moore fabrica en España una tirada muy limitada de cada uno de sus diseños para garantizar la sostenibilidad. Estos modelos, perfectos para la temporada navideña, son un ejemplo claro de esa mezcla perfecta entre calidad y versatilidad con toques de tendencia.